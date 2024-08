Bình Phước: Cty Kiến Hưng 1 ngày trúng 2 gói thầu tại xã Thiện Hưng

Một ngày trúng 2 gói thầu xây lắp



Theo thông tin công khai đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn, chỉ trong ngày 3/3/2023, Công ty TNHH MTV Tư vấn Kiến Hưng được UBND xã Thiện Hưng phê duyệt trúng 2 gói thầu xây lắp, do Công ty CP Đầu tư đấu thầu Cửu Long Bình Phước mời thầu. Cụ thể:

Gói thầu thi công xây dựng công trình, thuộc Dự án Xây dựng Nhà văn hóa Thôn 1, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước); ngày 3/3/2023, UBND xã Thiện Hưng đã phê duyệt Quyết định số 08/QĐ-UBND Công ty TNHH MTV Tư vấn Kiến Hưng trúng thầu với giá 1.922.724.675 đồng (giá gói thầu 1.925.694.414 đồng), thực hiện trong 120 ngày.

Được biết, dự án trên có tổng mức đầu tư 2.400.000.000 đồng, được UBND huyện Bù Đốp phê duyệt tại Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 21/12/2022, sử dụng vốn ngân sách huyện năm 2022 - 2023.

Dự án xây dựng Nhà văn hóa Thôn 7, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước), có tổng mức đầu tư 2.450.000.000 đồng, được UBND huyện Bù Đốp phê duyệt tại Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 21/12/2022. Ngày 3/3/2023, UBND xã Thiện Hưng đã phê duyệt Quyết định số 07/QĐ-UBND Công ty TNHH MTV Tư vấn Kiến Hưng trúng gói thầu thi công xây dựng công trình với giá 2.019.734.059 đồng (giá gói thầu 2.022.778.934 đồng), thực hiện trong 120 ngày.

Mục tiêu của dự án là tạo cơ sở vật chất cho tổ chức cộng đồng tại địa phương để sinh hoạt văn hóa, học tập, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Năm 2023 - trúng 12 gói thầu xây lắp tại Bù Đốp

Công ty TNHH MTV Tư vấn Kiến Hưng (địa chỉ tại Ấp 3, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) thành lập năm 2017 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; lĩnh vực kinh doanh gồm hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, tư vấn; ông Nguyễn Tiến Đương là người đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 18/4/2018; đã tham gia 36 gói thầu, trúng 30 gói, 2 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 57,8 tỷ đồng (có trên 51,8 tỷ đồng trúng độc lập, hơn 79 triệu đồng là các gói chỉ định thầu).

Từ năm 2023 đến tháng 7/2024, công ty đã trúng 14 gói thầu xây lắp, chủ yếu tại huyện Bù Đốp (thường xuyên một mình tham gia và trúng); riêng năm 2023, trúng 12 gói thầu xây lắp.

Công ty thường trúng thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Đốp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bù Đốp, UBND các xã Thanh Hòa, Thiện Hưng, Tân Thành… Bên mời thầu, chủ yếu là Công ty CP Đầu tư đấu thầu Cửu Long Bình Phước…

Các gói thầu công ty đã tham gia và trúng, phải kể đến:

Gói thầu - thuộc Dự án Sửa chữa các hạng mục - trụ sở UBND xã Thanh Hòa, của UBND xã Thanh Hòa, có giá trúng thầu 1.717.838.014 đồng, thực hiện trong 60 ngày;

Tại Dự án Xây dựng Nhà tập đa năng Trường THCS Bù Đốp; duy nhất Công ty TNHH MTV Tư vấn Kiến Hưng tham gia và trúng gói thầu thi công xây dựng công trình với giá 1.894.945.000 đồng, thực hiện trong 120 ngày;

Gói thầu thi công xây dựng công trình và mua sắm thiết bị, thuộc Dự án Xây dựng 10 phòng học lầu - Trường THCS Tân Thành, huyện Bù Đốp, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Đốp; liên danh Công ty TNHH MTV Tư vấn Kiến Hưng - Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sản xuất Minh Phương trúng thầu với giá 6.018.402.000 đồng, thực hiện trong 240 ngày;

Tại KHLCNT sửa chữa các hạng mục - trụ sở UBND xã và Trạm Y tế xã Thiện Hưng, của UBND xã Thiện Hưng, Công ty TNHH MTV Tư vấn Kiến Hưng trúng gói thầu thi công xây dựng công trình với giá 1.366.248.000 đồng, thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu - thuộc Dự án Sửa chữa trụ sở Công an thị trấn Thanh Bình và Trạm Y tế thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, của UBND thị trấn Thanh Bình, có giá trúng thầu 1.279.550.850 đồng, thực hiện trong 45 ngày;

Gói thầu - thuộc Dự án Sửa chữa các hạng mục - trụ sở UBND xã và Nhà bia tưởng niệm Liệt sỹ xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, của UBND xã Tân Thành, có giá trúng thầu 1.528.762.103 đồng, thực hiện trong 60 ngày;

Tại Dự án Xây dựng Nhà văn hóa Ấp 1, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, của UBND xã Thanh Hòa, Công ty TNHH MTV Tư vấn Kiến Hưng trúng thầu với giá 1.557.453.564 đồng, thực hiện trong 120 ngày.

Công ty còn trúng các gói thầu, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bù Đốp:

Gói thầu - thuộc Dự án Sửa chữa một số hạng mục - Trường Mầm non Tuổi Thơ, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, có giá trúng thầu 1.932.248.854 đồng, thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu sửa chữa một số hạng mục - Trường Tiểu học Thiện Hưng A, huyện Bù Đốp, có giá trúng thầu 1.332.773.123 đồng, thực hiện trong 60 ngày…

Công ty TNHH MTV Tư vấn Kiến Hưng là nhà thầu duy nhất dự gói thầu thi công xây dựng công trình tại Dự án s ửa chữa một số hạng mục thuộc Trường Mầm non Tân Thành, huyện Bù Đốp do Trường Mầm non Tân Thành làm chủ đầu tư với giá dự thầu 757.500.000 đồng.