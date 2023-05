Biết gì KIDO tiếp quản mặt bằng từ Parkson mở Hùng Vương Plaza?

Chia sẻ với báo giới mới đây, ông Trần Lệ Nguyên, CEO KIDO cho biết đã tiếp nhận lại mặt bằng mà Parkson thuê tại Hùng Vương Plaza và đang cải tạo để thay "áo mới".

Parkson Hùng Vương Plaza do Parkson Vietnam vận hành từ 2007 và liên tục thua lỗ. Cuối tháng 4 năm nay, Công ty Parkson Retail Asia (PRA) cho biết chi nhánh Parkson Vietnam Co Ltd đã nộp đơn lên tòa án TP HCM để xin phá sản tự nguyện.

Do đó, Parkson Hùng Vương đã phải trả lại mặt bằng cho Công ty cổ phần Hùng Vương (ông Trần Lệ Nguyên – CEO KIDO nắm 44% cổ phần).

KIDO tiếp quản lại mặt bằng của Parkson tại Hùng Vương Plaza - Ảnh: sgtiepthi.vn

CEO KIDO Trần Lệ Nguyên cho hay Parkson Vietnam đã nợ tiền thuê mặt bằng một năm. Khi thấy doanh nghiệp khó có khả năng trả nợ, công ty quyết định thu hồi mặt bằng và cho giãn nợ.

Thay vì tìm đối tác thuê khác, Hùng Vương đang cải tạo lại nơi này theo diện mạo mới. Tới tháng 8 năm nay sẽ khai trương lại trung tâm này. “Đây sẽ là Vạn Hạnh Mall thứ 2 với lối kinh doanh hiện đại và mang lại doanh thu cao", ông Nguyên nói.

Chủ đầu tư của Hùng Vương Plaza là Công Ty Xây Dựng & Thương Mại Sài Gòn 5, và Công Ty Cổ Phần Hùng Vương. Trong đó, công Ty Cổ Phần Hùng Vương được thành lập năm 2004, với các cổ đông chính là Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Kinh Đô, Công Ty TNHH Lâm Phan và Qũy đầu tư VOF Investment Limited (quản lý bởi VinaCapital).

CEO Tập đoàn KIDO cũng cho biết đang hoàn tất thủ tục để nâng tỷ lệ sở hữu tại Hùng Vương Plaza lên 76%. Trong đó, Tập đoàn KIDO sẽ mua 32% cổ phần từ Vinacapital. Thỏa thuận giữa 2 bên gần như hoàn tất, tháng 8 KIDO sẽ toàn quyền chi phối Hùng Vương Plaza.

Tập đoàn KIDO được thành lập vào năm 1993 và từ đó trở thành một trong những công ty thực phẩm hàng đầu Việt Nam. Hiện KIDO đang dẫn đầu thị trường ngành kem lạnh với 44,5% thị phần (theo Euromonitor) và chiếm trên 30% thị phần lĩnh vực dầu ăn.Công ty con của tập đoàn này còn đầu tư vào các trung tâm thương mại bao gồm Vạn Hạnh Mall, Hùng Vương Plaza.

Báo cáo của KIDO cho biết, trong khi kinh tế suy thoái, Vạn Hạnh Mall vẫn đạt gần 1 triệu lượt khách ghé mỗi tháng, tăng gấp đôi so với năm 2019. Với hoạt động kinh doanh thuận lợi, Vạn Hạnh Mall dự kiến doanh thu trên 400 tỷ trong năm nay.

Còn Hùng Vương Plaza năm nay dự kiến doanh thu 250 tỷ đồng. Trung tâm này có 7 tầng, diện tích sàn thương mại 30.000 m2, diện tích cho thuê 25.000 m2.

Trong quá trình hình thành và phát triển, ít ai biết đến KIDO đã thâu tóm hàng loạt các thương hiệu thực phẩm lớn. Giai đoạn 2014-2018 KIDO đã mua lại 65% cổ phần tại Công ty CP Dầu thực vật Tường An, sở hữu 51% cổ phần Tổng Công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – Vocarimex; đầu tư 50% vào Công ty TNHH Chế biến thực phẩm DABACO; mua lại 51% cổ phần tại Golden Hope Nhà Bè.

Tính tới ngày 23/11/2022 các cổ đông lớn của KIDO gồm: ông Trần Lệ Nguyên nắm giữ 25.864.655 cổ phần, Công ty TNHH MTV PPK nắm giữ 22.979.565 cổ phần, Công ty TNHHH Đầu tư KIDO sở hữu 18.554.201 cổ phần, Star Pacifica PTE.LTD sở hữu 15.345.000 cổ phần, Liva Holdings Limited sở hữu 13.200.000 cổ phần. Đại gia Trần Kim Thành chính là thành viên sáng lập, Chủ tịch HĐQT của KIDO hiện nay.