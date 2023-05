Cận cảnh bến du thuyền trăm tỷ của Vũ "nhôm" bỏ hoang bên sông Hàn

Dự án nhà hàng, bến du thuyền do Công ty TNHH I.V.C của Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "nhôm", đang thụ án tù) đầu tư xây dựng tại khu vực phía Nam Cảng sông Hàn, Đà Nẵng. (Ảnh: Tổ Quốc). Dự án có diện tích 4.000m2, trong đó diện tích mặt đất 2.100m2, diện tích mặt nước 1.900m2. Công trình có 3 tầng với nhiều không gian xanh. (Ảnh: Tổ Quốc). Dự án nhà hàng, bến du thuyền được kỳ vọng sẽ là một trong những điểm nhấn về kiến trúc, thu hút du khách đến vui chơi, thưởng lãm. (Ảnh: Dân Trí). Năm 2017, dự án được hoàn thành nhưng sau khi Phan Văn Anh Vũ bị bắt và khởi tố, thì dự án cũng dừng hoạt động từ đó đến nay. (Ảnh: Sức khỏe & Đời sống). Do không được bảo dưỡng nên nhiều hạng mục của dự án đã xuống cấp. (Ảnh: Tổ Quốc). Một phòng được bài trí dạng nhà hàng, quầy bar nhỏ, cơ bản đã hoàn thiện nhưng chưa từng được sử dụng. (Ảnh: Tổ Quốc). Nhiều khu vực nền đá bị bong tróc, vỡ vụn. (Ảnh: Vietnamnet). Bờ tường của bến du thuyền bị vẽ bậy nham nhở. (Ảnh: Người lao động). Hệ thống dàn nhạc nước trị giá nhiều tỷ đồng cũng bị hoang phế. (Ảnh: Sức khỏe & Đời sống). Hệ thống cổng, cửa ở tầng trệt cũng được khóa, giằng buộc kỹ và dán biển cảnh báo cấm vào, tránh làm hư hỏng, mất tài sản bên trong. (Ảnh: Tổ Quốc). Để đảm bảo an toàn cho du khách, nhiều hạng mục sát bờ sông được rào chắn bằng dây thép gai. (Ảnh: Dân Trí). UBND TP Đà Nẵng đã lên nhiều phương án để thu hồi bến du thuyền này nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện do gặp nhiều vướng mắc về thủ tục, pháp lý. (Ảnh: Tổ Quốc). Năm 2018, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng đã bàn bạc phương án bỏ ra 100 tỷ đồng nhằm thu hồi.Sau khi được thu hồi, nơi đây sẽ trở thành công trình công cộng, phục vụ du khách và người dân. (Ảnh: Tổ Quốc).

