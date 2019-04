BIC lần thứ 9 được vinh danh trong Top 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam

Liên hoan các Doanh nghiệp Rồng vàng và Thương hiệu mạnh Việt Nam là chương trình thường niên nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích ấn tượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển thương hiệu Việt vươn ra thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp được vinh danh đều phải có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, có kế hoạch, chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh cả về nhân lực, công nghệ, chất lượng dịch vụ để chủ động đón những cơ hội và thách thức từ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Kể từ khi ra đời, Liên hoan các Doanh nghiệp Rồng vàng và Thương hiệu mạnh Việt Nam đã nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam trên toàn quốc, được các chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý đánh giá cao về giá trị nội dung, ý nghĩa đối với mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước. Năm nay, chương trình đã khảo sát, bình chọn và vinh danh 60 Doanh nghiệp Rồng Vàng và 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam.

Ông Vũ Minh Hải, Phó Tổng Giám đốc BIC, nhận giải thưởng.

Năm 2018, trong bối cảnh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam tăng trưởng không đạt như kỳ vọng, BIC vẫn ghi nhận những kết quả kinh doanh tích cực và toàn diện. Tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ BIC đạt 2.079 tỷ đồng, tăng trưởng 16,7% so với năm 2017, hoàn thành 101,9% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 202,5 tỷ đồng, tăng trưởng 8,6% so với năm ngoái, hoàn thành 106,6% kế hoạch năm. Với những kết quả kinh doanh tốt và bền vững qua nhiều năm, BIC đã được tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M. Best nâng định hạng năng lực tài chính từ B+ lên B++, định hạng năng lực dài hạn tổ chức phát hành từ “bbb-” lên “bbb”. Bên cạnh giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam, năm 2018, BIC cũng được cộng đồng ghi nhận với nhiều giải thưởng uy tín khác như: Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam năm thứ 3 liên tiếp (theo Vietnam Report), Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm thứ 5 liên tiếp (theo Nhịp cầu Đầu tư), Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2018 (theo Vietnam Report)…