BIC giảm 20% phí bảo hiểm BIC Tâm An nhân dịp ra mắt

(Kiến Thức) - Nhân dịp ra mắt sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân – BIC Tâm An, BIC dành tặng chương trình ưu đãi giảm 20% phí bảo hiểm cho 500 khách hàng đầu tiên tham gia BIC Tâm An trong thời gian từ ngày 16/7/2018 đến 15/8/2018.

Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tận hưởng các dịch vụ y tế hiện đại, cao cấp của khách hàng, từ tháng 7/2018, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) chính thức cung cấp sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân – BIC Tâm An. Đặc biệt, nhân dịp ra mắt, BIC dành tặng chương trình ưu đãi giảm 20% phí bảo hiểm cho 500 khách hàng đầu tiên tham gia BIC Tâm An trong thời gian từ ngày 16/7/2018 đến 15/8/2018. Ảnh minh họa.

BIC Tâm An là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe toàn diện dành cho các khách hàng cá nhân, các hộ gia đình có nhu cầu trên toàn quốc. Khách hàng tham gia sẽ được chi trả bảo hiểm trong trường hợp tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tại nạn; chi trả các chi phí y tế do tai nạn; trợ cấp trong thời gian điều trị nội trú do tai nạn; chi phí phẫu thuật, điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật; chi phí điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật.

Bên cạnh đó, tùy theo nhu cầu, khách hàng có thể tham gia thêm các quyền lợi bổ sung thai sản và điều trị răng. Tổng mức chi trả bảo hiểm của BIC Tâm An lên tới 1 tỷ đồng.



BIC Tâm An được thiết kế gồm 5 chương trình bảo hiểm với các quyền lợi linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu và khả năng thanh toán của khách hàng. Đặc biệt, khách hàng không cần kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia bảo hiểm, đồng thời, được hưởng dịch vụ bảo lãnh viện phí tại hơn 80 bệnh viện, cơ sở y tế tiên tiến và hiện đại hàng đầu tại các tỉnh/thành phố có liên kết với BIC.