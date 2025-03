Bến Tre: Cty Hữu Thịnh ngược dòng thắng gói thầu trên 30 tỷ

Gói thầu vướng nhiều yêu cầu làm rõ và kiến nghị

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) các gói thầu giai đoạn thi công xây dựng dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc” được UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt tại Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 07/12/2024, theo đó kế hoạch có 22 gói thầu thành phần, với nguồn vốn chi tiết: "Ngân sách tỉnh hỗ trợ 140.000 triệu đồng trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025; ngân sách Huyện đối ứng là 34.687 triệu đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025."; Các gói thầu đều giao cho UBND huyện Mỏ Cày Bắc làm chủ đầu tư.

Theo đó, Gói thầu “thi công xây dựng số 4: Trạm xử lý nước thải; cung cấp lắp đặt thiết bị Trạm xử lý nước thải” có giá 34,061 tỷ đồng được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng; do Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng - Bộ Quốc Phòng làm bên mời thầu, được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 22/1/2025 đến ngày 21/2/2025 (theo Quyết định phê duyệt E-HSMT số E2500018883_2501220854 ngày 22/1/2025 của UBND huyện Mỏ Cày Bắc)Theo Biên bản mở thầu công bố ngày 21/2/2025, gói thầu có 2 nhà thầu độc lập và 3 Liên danh tham gia dự thầu, cụ thể (theo thứ tự chào giá từ thấp đến cao):Liên danh XD Tân Thành Bình (Công ty TNHH SWATER KANKYO – Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ cao HTC dự thầu với giá 30,849 tỷ đồng (giá sau giảm 14% là: 26,530 tỷ đồng);Công ty Cổ phần Sản xuất & Thương mại N.I.D dự thầu với giá 28,615 tỷ đồng;Công ty Cổ phần Kỹ thuật SEEN dự thầu với giá 30,302 tỷ đồng;Liên danh Đại Nam - Aquaco - Enviro World (Công ty TNHH Giải pháp Môi trường Đại Nam – Công ty Cổ phần thiết bị Công nghệ Aqua - Công ty TNHH Enviro World) dự thầu với giá 31,972 tỷ đồng (giá sau giảm 0.9% là: 31.671 tỷ đồng);Công ty TNHH Hữu Thịnh dự thầu với giá 33,900 tỷ đồng;Công ty CP TM-DV Công Nghệ Môi Trường Bách Khoa và Công ty TNHH Thương Mại-XD Trần Hiếu dự thầu với giá 39,653 tỷ đồng.Sau thời gian xét thầu, ngày 11/03/2025, UBND huyện Mỏ Cày Bắc ban hành Quyết định số KQ2500018883_2503110805 phê duyệt cho Công ty TNHH Hữu Thịnh trúng thầu với giá 33,900 tỷ đồng; thời gian thực hiện gói thầu là 320 ngày.

Quyết định số KQ2500018883_2503110805 phê duyệt cho Công ty TNHH Hữu Thịnh trúng thầu

Các nhà thầu còn lại đều trượt thầu do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; Riêng Công ty CP TM-DV Công Nghệ Môi Trường Bách Khoa và Công ty TNHH Thương Mại-XD Trần Hiếu là nhà thầu xếp hạng 2.Tuy nhiên đáng lưu ý là trong suốt quá trình tổ chức đấu thầu, gói thầu trên đã vấp phải nhiều yêu cầu làm rõ và kiến nghị của các nhà thầu. Cụ thể tính đến ngày 18/5/2025, Gói thầu “thi công xây dựng số 4: Trạm xử lý nước thải; cung cấp lắp đặt thiết bị Trạm xử lý nước thải” đã phát sinh 07 yêu cầu làm rõ và 02 kiến nghị.Đặc biệt gần nhất là vào ngày 18/03/2025 tại công văn số 26/2025/XD-NID, Công ty Cổ phần Sản xuất & Thương mại N.I.D (Công ty N.I.D) đã gửi đến Chủ đầu tư và Bên mời thầu những kiến nghị liên quan đến báo cáo đánh giá E-HSMT của gói thầu nêu trên. Cụ thể, tại văn bản kiến nghị, Công ty N.I.D cho biết những nội dung liên quan đến: Biện pháp tổ chức thi công, Biện pháp đảm bảo chất lượng; An toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường… sự đánh giá của tổ chuyên gia nhiều chỗ là chưa thỏa đáng.Bên cạnh đó “Trong lĩnh vực thi công, vận hành các công trình xử lý nước thải có tính chất tương tự gói thầu, Công ty Cổ phần Sản xuất & Thương mại N.I.D là nhà thầu đã từng triển khai thi công, vận hành, bàn giao các công trình tương tự trên địa bàn tỉnh Bến Tre như Trạm xử lý nước thải Khu Công nghiệp An Hiệp; Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Giao Long; đầu tư xây dựng, vận hành Trạm xử lý nước thải Cụm công nghiệp Long Phước…Theo thông tin trên Báo cáo đánh giá nhà thầu xếp hạng 1 Công ty TNHH Hữu Thịnh phần kê khai năng lực kinh nghiệm thực hiện hợp đồng thi công tương tự kê khai hợp đồng xây dựng tòa nhà có thiết bị hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, tính chất nước thải sinh hoạt khác hoàn toàn so với tính chất nước thải sản xuất của các nhà máy trong cụm công nghiệp.”Hiện đến sáng ngày 19/3/2025 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vẫn chưa có phản hồi từ Bên mời thầu và Chủ đầu tư về đơn kiến nghị này.có địa chỉ trụ sở tại phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, thành lập năm 2007; Người đại diện pháp luật là Võ Hữu Thịnh.Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2016 đến nay (19/03/2025), Công ty đã tham gia khoảng 137 gói thầu, trong đó trúng khoảng 104 gói. Tổng giá trị trúng thầu trên 886 tỷ đồng (tính cả vai trò độc lập và liên danh).Công ty TNHH Hữu Thịnh thường xuyên tham gia và trúng các gói thầu chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Các gói thầu tiêu biểu mà công ty này tham gia và trúng (trong vai trò liên danh và độc lập) gần đây có thể kể đến như:Gói thầu Thi công xây dựng công trình, thuộc Dự án “Khu di tích lịch sử - văn hóa cách mạng Bưng Lạc Địa”: Ngày 4/3/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre đã ban hành Quyết định Số: KQ2400593277_2503041443 phê duyệt cho Liên danh Nhựt Linh - Hữu Thịnh - Bảo Phúc (Công ty TNHH Xây dựng Nhựt Linh - Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Xây dựng Bảo Phúc - Công ty TNHH Hữu Thịnh) trúng thầu với giá 81,997 tỷ đồng (giá dự toán 82,101 tỷ đồng), thực hiện trong 450 ngày.(Duy nhất Liên danh Nhựt Linh - Hữu Thịnh - Bảo Phúc tham gia và trúng thầu)