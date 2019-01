Bất chấp lệnh cấm, bao lì xì hình tiền VN vẫn rao đầy trên mạng

Bất chấp quy định pháp luật, một mẫu bao lì xì in hình tiền 500.000 đồng được rao trên mạng. Tại thời điểm gần Tết Nguyên đán 2019, tại một số địa chỉ website và trên mạng xã hội vẫn xuất hiện khá nhiều thông tin rao bán mẫu bao lì xì in hình ảnh tờ tiền Việt Nam với những mệnh giá khác nhau từ 100.000, 200.000 và 500.000 đồng.

Theo quan sát của ICTnews, nếu nhìn qua, thiết kế hai mặt của bao lì xì in hình tiền Việt Nam giống hệt với những tờ tiền thật mệnh giá từ 100.000, 200.000 đồng hay 500.000 đồng trong thực tế, từ màu sắc, bố cục hình ảnh. Rất có thể, đó là hình ảnh sao chụp nguyên gốc từ các tờ tiền thật.

Những mẫu bao lì xì này có kích thước phổ biến từ 16x7,3cm, sử dụng chất liệu giấy cao cấp. Mặt hàng được một số nơi quảng cáo như một mẫu lì xì độc đáo để người mua sử dụng khi mừng tuổi bạn bè, người thân... trong dịp Tết Nguyên đán đang đến rất gần.

Một số địa chỉ cho hay tại thời điểm hiện nay đã bán với giá rẻ hơn khoảng thời gian vài tuần trước, từ mức 3.500 - 3.000 đồng xuống còn 2.500 - 2.700 đồng. Nếu mua số lượng lớn giá còn rẻ hơn.

Một địa chỉ bán bao lì xì hình tiền Việt trái phép trên web thương mại điện tử. Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên đáng chú ý, trong thực tế, việc sử dụng phong bao lì xì in hình tiền Việt Nam là hành vi trái pháp luật, đối với cả người bán và người sử dụng.



Ngân hàng Nhà nước đã từng lên tiếng nêu rõ mọi hành vi in ấn, sao chép tiền Việt Nam mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước đều trái pháp luật, có thể bị xử phạt lên tới 80 triệu đồng.

Cụ thể, hành vi sao chụp, sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam để in bao lì xì nhưng không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cũng như việc dùng tiền Việt Nam xếp cây tài lộc để rao bán là vi phạm quy định tại Quyết định số 130 ngày 30/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo vệ tiền Việt Nam.

Để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật này, mới đây Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản gửi Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an), Tổng cục quản lý thị trường (Bộ Công Thương) và Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ TT&TT) đề nghị phối hợp, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Do đó, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân không mua bán bao lì xì, móc khóa có in hình tiền Việt Nam để tránh vi phạm pháp luật.