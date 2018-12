Bao lì xì bằng "tiền 500 ngàn đồng" gây sốt thị trường Tết

Mẫu bao lì xì in hình ảnh của tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng hay 100.000 đồng,... đang gây sốt trên thị trường ngày cận Tết Nguyên đán, được mọi người tranh nhau đặt mua với giá 3.000 đồng/chiếc.

Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết âm lịch nhưng thị trường bao lì xì đã nhộn nhịp khách. Theo đó, các mẫu bao lì xì in hình chú lợn ngộ nghĩnh, hình các cầu thủ của đội tuyển bóng đá Việt Nam hay các câu nói nổi tiếng, câu chúc ý nghĩa,... được rao bán tràn ngập. Đáng chú ý, trên “chợ mạng” gần đây còn xuất hiện tràn ngập mẫu bao lì xì in hình ảnh của tờ tiền Việt mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng hay 100.000 đồng,... hay in hình các tờ tiền nước ngoài như: USD, Euro,...



Theo quảng cáo của người bán, mẫu bao lì xì này có kích thước 7,3x16,5cm nên có thể bỏ vừa các tờ tiền mệnh giá từ nhỏ nhất tới mệnh giá lớn nhất. Đáng chú ý, thiết kế hai mặt của bao lì xì giống hệt với những tờ tiền thật mệnh giá từ 50.000-500.000 đồng.



Bao lì xì in giống hình ảnh tiền thật đât gây sốt thị trường dịp cận Tết

Ngoài ra, trên các trang mạng cũng xuất hiện mẫu bao lì xì in hình ảnh tiền thật , nhưng thay vì in hai mặt giống hệt tiền thật, mẫu bao lì xì này chỉ in một mặt kèm dòng chữ “chúc mừng năm mới”.

Các chủ hàng cũng khẳng định, khách mua càng nhiều sẽ có giá càng rẻ, mua trên 200 bao lì xì sẽ được tính giá sỉ.

Một đầu mối chuyên bỏ sỉ bao lì xì ở Hà Nội cho biết, với mẫu bao lì xì có in hình ảnh các mệnh giá tiền Việt Nam đồng, giá bỏ sỉ tùy vào số lượng khách lấy. Cụ thể, nếu khách lấy trên 500 bao lì xì giá là 450.000 đồng (900 đồng/chiếc), lấy trên 1.000 bao lì xì giá giảm chỉ còn 800.000 đồng (800 đồng/chiếc),...

Ngoài bao lì xì tiền Việt Nam đồng, thị trường còn xuất hiện mẫu bao lì xì tiền nước ngoài Với hình thức mới mẻ, độc đáo, mẫu bao lì xì này đang gây sốt trên thị trường, được mọi người tranh nhau đặt mua với giá bán lẻ dao động từ 2.500-3.000 đồng/chiếc.

Trên diễn đàn mạng xã hội, dân công sở hay giới trẻ khá thích thú với mẫu lì xì tiền này. Song, không ít người băn khoăn rằng liệu mua bán mẫu lì xì này có vi phạm pháp luật không?

Theo quy định tại Điều 23 Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 và Điều 3 Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg, việc sao, chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào không có sự chấp nhận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là hành vi bị nghiêm cấm.

Cách đây không lâu, một số nhà hàng cũng sử dụng hình ảnh tiền tờ tiền 500.000 đồng trong thiết kế tờ rơi quảng cáo nhằm thu hút người đi đường. Song, theo Luật sư Trần Vi Thoại, Giám đốc Công ty luật IB legal Việt Nam, đây là hành vi bị cấm trong quảng cáo.Vào thời điểm 2010, trên thị trường xuất hiện loại tiền âm phủ giống hệt tiền polymer thật và trước một số nguy cơ có thể xảy ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, quản lý ngay từ khâu xét duyệt mẫu in tiền vàng mã. Bởi, việc sao, chụp dưới mọi hình thức là bất hợp pháp.

Luật sư Trần Vi Thoại cho biết, căn cứ theo quy định tại Điểm đ Khoản 5 và Điểm a Khoản 7 Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo thì việc sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam trong quảng cáo sẽ bị xử phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng. Ngoài ra, đối với hành vi vi phạm này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo.