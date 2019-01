Ngắm biệt thự trắng hiện đại đẹp miên man

Downside Up House là tên của ngôi nhà màu trắng có thiết kế hết sức độc đáo này. Downside Up House tọa lạc trong một khu dân cư tại Albert Park (Úc), do hãng kiến trúc WALA thiết kế. Ngôi nhà có diện tích 142 m2 và được hoàn thành vào năm 2018. Ngôi nhà trắng có 3 phòng ngủ và đều được bố trí ở tầng trệt.Phòng ngủ cũng được sơn tường trắng với bộ chăn ga màu xám làm điểm nhấn. Một chiếc ghế nhỏ được đặt ngay ngoài phòng ngủ để chủ nhà có thể nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Phòng làm việc xinh xắn với những chậu cây xanh. Khu vực phòng khách nổi bật với chiếc ghế màu hồng rất xinh xắn. Nhà tắm ốp đá màu trắng với các đường vân tự nhiên, đem đến vẻ đẹp sang trọng, hiện đại. Hình ảnh ngôi nhà nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Archdaily.

