Đã mắt ngắm dàn lan khủng khoe sắc giữa xứ Lạng

Những năm gần đây, số người chơi hoa lan hồ điệp tết trong nhà, làm quà tặng, đặt ở văn phòng, đại sảnh, nhất là vào dịp Tết lại càng nhiều. Hoa không chỉ đẹp sang trọng mà còn mang ý nghĩa phong thủy cho người chơi hoa, vì vậy nên khâu chọn và mua hoa vô cùng quan trọng. Có mặt tại triển lãm hoa Lan tại Công viên bờ sông Kỳ Cùng, phường Chi Lăng, TP.Lạng Sơn chúng tôi khá ngỡ ngàng bởi sự đa dạng về màu sắc của của lan hồ điệp. Hơn 80 gam màu đủ để người chơi lan thỏa sức lựa chọn, kết hợp tạo thành những chậu hoa lan rực rỡ chưng Tết Kỷ Hợi 2019. Đặc biệt là những ngày gần đây, lan hồ điệp được khách hàng săn lùng ráo riết để trang trí nhà cửa sẵn sàng đón Tết. Đặc biệt, những chậu lan “khủng” này còn nở được rất lâu, kéo dài đến 3 tháng. Chị Thắm, đại diện đơn vị tổ chức triển lãm hoa cho biết: Năm nay chúng tôi trưng bày chủ yếu hoa lan hồ điệp và một số lượng nhỏ địa lan. Hồ điệp ở đây có tới hơn 80 màu khác nhau, nguồn gốc từ Trung Quốc, Đài Loan… Năm nay giá của những chậu hoa dao động từ vài trăm nghìn cho đến vài chục triệu/chậu hoa. Thậm chí có những chậu có giá trị lên tới 80 triệu đồng, đó là những chậu hoa có bông to đều và đẹp nhất đã được tuyển chọn. “Nhiều người lựa chọn hoa lan hồ điệp chơi Tết vì loại hoa này hoa có nhiều màu sắc, bông to, khỏe và chu kỳ nở rất lâu kéo dài tới 3 tháng nên người chơi hoa thoải mái ngắm hoa đến hết tết”, chị Thắm cho biết. Mỗi cây lan hồ điệp sẽ có giá từ vài trăm cho đến vài chục triệu đồng, giá một chậu hoa sẽ tùy vào sự lựa chọn của khách hàng. Năm nay hoa rất đẹp, bông to, màu sắc rực rỡ. Lan hồ điệp khá thú vị, trong một cành mỗi bông sẽ nở cách nhau 7 ngày đến khoảng 3 tháng thì tàn. Cô Nhung, một khách hàng đến ngắm và sắm hoa Tết tại đây cho biết: Không phải lúc nào mình cũng mua hoa về chưng, mà Tết thì năm có 1 lần nên năm nào cô cũng dành ra một khoản tiền kha khá để mua hoa trang trí nhà cửa. Các loài hoa còn mang ý nghĩa phong thủy, mang đến tài lộc, may mắn.

