Loạt phong bao lì xì độc lạ hút khách dịp Tết 2019

Các chú heo ngộ nghĩnh - con giáp của năm 2019 - là loại phong bao lì xì không thể thiếu trên thị trường Tết năm nay. Ảnh: Facebook. Cùng với hình ảnh chú heo ngộ nghĩnh, trên bao lì xì còn có các câu nói mang ý nghĩa vui nhộn, trẻ trung...Ảnh: Facebook. Phong bao lì xì in hình các chú heo ngộ nghĩnh với đầy đủ kiểu dáng, màu sắc khác nhau được rao bán từ 15.000 - 70.000 đồng/10 chiếc. Ảnh: FB Đỗ Trang. Lì xì in hình đội tuyển Việt Nam trở thành sản phẩm cực đắt hàng trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Facebook. Phong bao lì xì in hình huấn luyện viên Park Hang Seo và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam có giá 20.000 - 40.000 đồng/xấp 10 bao. Ảnh: Facebook. Đáng chú ý, bao lì xì Tết 2019 còn in hình giao diện facebook cá nhân. Giá sản phẩm từ 35.000 - 90.000 đồng/10 chiếc, tùy chất liệu giấy. Ảnh: Voh. Thị trường bao lì xì Tết năm nay còn có loại in hình tiền Việt các loại mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng, 100.000 đồng...Tuy nhiên, mẫu bao lì xì này đang bị xem là vi phạm pháp luật, người tiêu dùng được khuyến cáo không nên mua. Ảnh: Facebook. Lì xì in hình các tờ tiền nước ngoài bắt mắt. Ảnh: Infonet. Ngoài ra còn có nhiều phong bao lì xì với đủ loại sắc màu cùng các câu nói vui nhộn của giới trẻ. Ảnh: Facebook. Mẫu phong bao lì xì dễ thương đặc biệt hút khách trẻ tuổi. Ảnh: Facebook. Video: Các mẫu bao lì xì Tết 2018. Nguồn: Youtube.

