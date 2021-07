Bách Hoá Xanh hứa đền tiền vẫn cân điêu... coi thường khách hàng?

Những ngày qua, thông tin chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh bị khách hàng "tố" tăng giá sản phẩm, có giá một đằng, tính tiền một nẻo, cân sai… giữa mùa dịch vẫn đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.



Trước những thông tin trên, lực lượng chức năng chuyên ngành đã khẩn trương vào cuộc kiểm tra, theo dõi chặt chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh nằm trên nhiều địa phương và phát hiện có hành vi vi phạm.

Cụ thể, tại cửa hàng Bách Hóa Xanh ở địa chỉ 481 Trần Hưng Đạo (khóm 8, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) đã bày bán các sản phẩm cao hơn so với giá niêm yết như: Cháo tươi thịt thăn, niêm yết 13.500 đồng/gói, bán ra 14.600 đồng/gói; cháo yến vị thịt bằm, niêm yết 9.800 đồng/gói, bán ra 10.300 đồng/gói; cháo tươi gà cà rốt, niêm yết 19.000 đồng/gói, bán ra 19.600 đồng/gói; cháo tươi lươn đậu xanh, niêm yết 22.500 đồng/gói, bán ra 24.000 đồng/gói; cháo tươi rau củ thập cẩm, niêm yết 14.500 đồng/gói, bán ra 20.000 đồng/gói.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng lập biên bản đối với cửa hàng Bách hóa xanh ở địa chỉ 481 Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, TP Sóc Trăng.

Một ngày sau, thêm cửa hàng Bách Hóa Xanh ở số 259 - 261 Ngô Quyền (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) cũng bị lực lượng quản lý thị trường Đắk Lắk phát hiện bày bán nhiều mặt hàng thực phẩm không thực hiện niêm yết giá và bán cao hơn giá niêm yết.

Tại buổi làm việc với tổ công tác đặc biệt của Bộ Công Thương về vấn đề cung ứng hàng hóa và việc tuân thủ các quy định trong kinh doanh vào sáng ngày 22/7, ông Trần Kinh Doanh - Tổng giám đốc hệ thống Bách Hóa Xanh cho rằng trong lúc áp lực cầu thị trường tăng cao, khối lượng công việc lớn thì sai sót khó tránh khỏi và công ty đã khắc phục ngay, đồng thời đưa ra thông báo trong ngày 21/7 hoàn trả mọi chênh lệch thiệt hại, đền khách hàng thêm 100.000 đồng/lần mua hàng.

"Chúng tôi cam kết trong thời gian tới hệ thống Bách Hóa Xanh sẽ tuân thủ nghiêm các quy định và cố gắng ở mức cao nhất để cung ứng hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân”, báo giới dẫn lời ông Trần Kinh Doanh.

CEO Bách Hóa Xanh ông Trần Kinh Doanh.

CEO Bách Hóa Xanh hứa đền tiền là vậy, song chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 21-24/7, lực lượng chức năng tại các tỉnh Long An, An Giang, Bình Phước tiếp tục phát hiện và lập biên bản một số cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn với các lỗi vi phạm như: Nâng khống khối lượng chênh lệch cao hơn khối lượng thực tế khi người dân mua hàng (Bách Hóa Xanh số 19, phường 3, TP Tân An, Long An); không niêm yết giá một số mặt hàng theo quy định (Bách Hóa Xanh số 37, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang); kinh doanh một số sản phẩm đã quá hạn sử dụng (Bách Hóa Xanh có địa chỉ tại ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Thực tế, kể từ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 và diễn biến phức tạp, nhiều chuỗi siêu thị trong nước khác đều đã và đang có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: VinMart/VinMart+, Big C/GO, MM Mega Market Việt Nam,… hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản giúp người dân địa phương, thực hiện giảm giá, ưu đãi nhiều sản phẩm nhu cầu thiết yếu cho khách hàng.

Thời gian qua, nông sản của bà con vùng dịch luôn được nhiều siêu thị trong nước hỗ trợ tiêu thụ.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều tiểu thương thể hiện tấm lòng tương thân tương ái của dân tộc, đồng lòng chung tay đẩy lùi dịch bệnh bằng việc phát tặng miễn phí nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm cho người dân nghèo, người lao động gặp khó khăn. Điển hình như hình ảnh “anh xăm trổ” Phạm Hồng Minh (37 tuổi, quê huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), chủ sạp rau hay phát rau miễn phí cho bà con ở Biên Hòa (Đồng Nai), miễn phí tiền phòng trọ cho người thuê nhà. Hành động của anh Hồng Minh đã "hạ gục" trái tim nhiều người, bởi dù đang là dân lao động còn khó khăn nhưng vì tấm lòng thiện tâm, sẵn sàng từ bỏ cái lợi trước mắt của anh Minh để dành tình yêu thương tới cộng đồng giữa thời điểm dịch bệnh.

"Anh xăm trổ" Phạm Hồng Minh, chủ sạp rau bên những tấm biển độc nhất vô nhị hay phát rau miễn phí cho bà con ở Biên Hòa “hạ gục” trái tim nhiều người.

Trong khi, hệ thống Bách Hóa Xanh có tới 1.851 cửa hàng, tại 25 tỉnh thành (tính đến tháng 5/2021). Đặc biệt, trong 5 tháng đầu năm 2021, chuỗi Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu hơn 10.600 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ.

Doanh thu chuỗi này lần đầu tiên vượt mốc 2.500 tỷ đồng trong tháng 5, tăng 19% so tháng 4 và tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng trong tháng này đạt hơn 1,35 tỷ đồng, một phần do nhu cầu tích trữ hàng hóa thiết yếu của người dân tăng mạnh trước các đợt giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, trước việc một số cửa hàng của chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh tiếp tục bán hàng tăng giá sản phẩm, có giá một đằng, tính tiền một nẻo, không thực hiện niêm yết giá,… dù đã bị cơ quan chức năng “sờ gáy” như hiện tại càng khiến nhiều khách hàng thêm phần tức giận.

Thậm chí, “làn sóng tẩy chay” trên mạng xã hội của khách hàng đối với Bách Hóa Xanh càng trở nên dữ dội vì họ cho rằng chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh quá coi thường khách?