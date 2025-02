Bạc Liêu: 1 ngày trúng 2 gói xây lắp, năng lực Cty Khởi Nguyên ra sao?

Một ngày trúng 2 gói thầu xây lắp

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chỉ trong ngày 21/01/2025, Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã phê duyệt liền 2 Quyết định công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) lần lượt KQ2400587897_2501211130 và KQ2400615018_2501211136 cho Công ty Khởi Nguyên trúng 2 gói thầu, cụ thể:

KQ2400615018_2501211136 ngày 21/01/2025. Nguồn MSC

Gói thầu XL-01-Toàn bộ phần xây dựng có giá 1,689 tỷ đồng thuộc dự án Trường mầm non Yến Xuân; Hạng mục: Xây dựng khu làm việc, bếp ăn, sân, mương thoát nước, nhà xe. Công ty Khởi Nguyên trúng thầu với giá 1,362 tỷ đồng thực hiện 90 ngày. Tại gói thầu này Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thuận Thiên Bạc Liêu xếp hạng 3, Liên danh Gói thầu XL-01 xếp hạng 2.

Gói thầu thuộc dự án Trường mầm non Yến Xuân; Hạng mục: Xây dựng khu làm việc, bếp ăn, sân, mương thoát nước, nhà xe được UBND huyện Hồng Dân phê duyệt dự án tại Quyết định 7630/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 với tổng mức đầu tư 2,06 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn trong quá trình làm việc và công tác hằng ngày của cán bộ trong đơn vị, tạo cảnh quan sạch đẹp, an toàn thoáng mát cho các em học sinh vui chơi, giải trí. Đảm bảo từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất của trường, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của xã Vĩnh Lộc A nói riêng, Huyện Hồng Dân nói chung.

UBND huyện giao Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Hồng Dân chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Cũng trong ngày 19/12/2024, UBND huyện Hồng Dân phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) tại Quyết định số 7630/QĐ-UBND. Tới ngày 27/12/2024, Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Hồng Dân phê duyệt E0HSMT tại Quyết định E2400615018_2412271644 đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 06/01/2025, gói thầu có 3 nhà thầu cạnh tranh. Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Hồng Dân phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) KQ2400615018_2501211136 ngày 21/01/2025.

Quyết định KQ2400587897_2501211130 ngày 21/01/2025. Nguồn MSC

Tại gói thầu XL-01-Toàn bộ phần xây lắp có giá 5,404 tỷ đồng thuộc dự án Xây dựng tuyến đường Tà Ben (đoạn từ cầu Tư Khánh đến nhà ông Huấn). Công ty Khởi Nguyên trúng thầu với giá 4,244 tỷ đồng thực hiện 120 ngày theo Quyết định KQ2400587897_2501211130 ngày 21/01/2025. Tại gói thầu này Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại dịch vụ Nhân Nghĩa xếp hạng 2; Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng Hiệp Thành không đạt tại bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

Gói thầu thuộc dự án Xây dựng tuyến đường Tà Ben (đoạn từ cầu Tư Khánh đến nhà ông Huấn) được UBND huyện Hồng Dân phê duyệt tại Quyết định 7473/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 với tổng mức đầu tư 6,416 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện thuận tiện trong việc đi lại của cán bộ, nhân dân và học sinh trong khu vực, đẩy mạnh việc trao đổi hàng hoá, giao lưu văn hoá của người dân trong khu vực và các khu vực lân cận. Kết hợp với các tuyến đường khác đã được đầu tư tạo thành mạng lưới giao thông thông suốt, liên hoàn giữa các ấp trong xã, với các xã lân cận, với trung tâm huyện Hồng Dân. Đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của xã Ninh Hòa nói riêng, huyện Hồng Dân nói chung, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

UBND huyện giao Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Hồng Dân chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Trúng 5/7 gói thầu tại Ban Quản lý dự án huyện Hồng Dân

Công ty Khởi Nguyên có địa chỉ tại phường 5, TP Bạc Liêu; thành lập năm 2008 với loại hình công ty TNHH MTV; người đại diện pháp luật Bùi Tiến Cương. Nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu năm 2018, đến tháng 10/2020 được ghi nhận trúng gói thầu đầu tiên. Từ đó đến nay (19/02) đã tham gia và trúng 22/45 gói thầu, trượt 23 gói. Tổng giá trị trúng thầu cả với vai trò độc lập và liên danh hơn 43,252 tỷ đồng (với 273,493 triệu đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 17 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 26,231 tỷ đồng (bao gồm tổng giá trị trúng thầu các thành viên liên danh).

Nhà thầu được ghi nhận tham gia dự thầu chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Riêng tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Hồng Dân từ tháng 12/2022 đến nay (19/02/2025) nhà thầu được ghi nhận đã tham gia 7 gói trúng 5 gói. Trong đó ngoài 2 gói thầu được ghi nhận trúng trong tháng 1/2025, năm 2024 nhà thầu tham gia 2 gói đều trượt cả 2, năm 2023 ghi nhận trúng 2 gói đều với vai trò nhà thầu liên danh.