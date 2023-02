Bà xã nghệ sĩ Công Lý decor góc ban công cực đẹp

Sau khi kết hôn với nghệ sĩ Công Lý, Ngọc Hà luôn lo lắng chu toàn cho chồng. Cô sát cánh với nghệ sĩ Công Lý từ công việc và cuộc sống. Khi về nhà, Ngọc Hà luôn dọn dẹp nhà cửa, trang trí không gian của nơi mình đang sống cực đẹp.

Nghệ sĩ Công Lý và vợ.

Mới đây, Ngọc Hà chia sẻ góc ban công của căn hộ do cô tự decor. Bà xã của nghệ sĩ Công Lý chia sẻ: "Nhà không to, không đẹp nhưng ấm áp là được đúng không các bác? Em chỉ muốn khoe thành quả em tự mày mò decor ban công. Cây em trồng từ ngày mới về đây luôn, giờ trộm vía to bự. Mới đổi chậu to mà khiến Lý già hết hồn.

Lý già thể hiện không quan tâm nhưng hôm nào trời mưa, pin đèn nạp không đủ là tắt. Mình đi vắng mà Lý già phải điện thoại hỏi, sao đèn ban công mãi không sáng thế!"

Vợ của nghệ sĩ Công Lý decor góc ban công cực đẹp.

Ban công trồng rất nhiều cây xanh.

Bên cạnh đó, Ngọc Hà còn thường xuyên trổ tài cắm hoa cho phòng khách thêm đẹp.