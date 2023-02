Lái xe Porsche nhổ nước bọt… ngán ngẩm văn hóa giao thông người Việt

Xác minh vụ tài xế xe Porsche chặn đầu, nhổ nước bọt: Tối 13/2, đại diện Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục xác minh vụ tài xế xe Porsche chặn đầu xe Hyundai, gây ùn tắc đường vành đai 3. CSGT xác định được chủ xe Huyndai mang biển số 29A- 606.XX và gửi giấy mời tài xế đến làm việc. Còn với tài xế xe Porsche, hình ảnh cho thấy, xe này đang bị che lấp biển số nên sau khi làm việc với tài xế điều khiển xe Hyundai, lực lượng công an sẽ gửi giấy mời lái xe đó lên làm việc. Trước đó, tối 11/2, clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh tài xế xe Porsche mang biển kiểm soát Hà Nội đã chặn xe ngang đường vành đai 3 trên cao (đoạn qua Mễ Trì, Nam Từ Liêm), ngăn ô tô nhãn hiệu Hyundai biển số 29A- 606.XX. Sau khi hai xe dừng lại, tài xế ô tô Porsche liên tục đòi tài xế xe Hyundai mở cửa và chửi bới. Khi đối phương hạ cửa kính xuống, nam tài xế ô tô Porsche nhổ nước bọt vào bên trong xe này. Sự việc đã gây ùn tắc cho tuyến đường vành đai 3 trên cao, hướng từ Mai Dịch đi Linh Đàm (Hà Nội). Người phụ nữ ở Hải Dương tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông: Khoảng 10h30 ngày 13/2, tại ngã tư Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương), một người phụ nữ có biểu hiện mất bình tĩnh đã chửi bới, tát liên tục vào mặt một người đàn ông điểu khiển xe ô tô. Nam tài xế tỏ ra nhẫn nhịn, cam chịu và không có phản kháng. Trước đó, người phụ nữ trên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, đi xe máy dừng đỗ tại đèn đỏ khu vực ngã tư Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Trãi. Khi đó, người đàn ông điều khiển xe ô tô màu trắng, đi tới và có chạm nhẹ vào đuôi xe máy khiến người phụ nữ này phản ứng. Chém chết người sau va chạm giao thông: Chiều 13/2, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang truy bắt các đối tượng liên quan để điều tra vụ án mạng làm hai người thương vong xảy ra trên địa bàn phường Thuận Giao. Vụ án xảy ra chiều 12/2 tại đường 22/12, đoạn ngã ba giao nhau với đường Thuận Giao thuộc phường Thuận Giao, TP Thuận An, nhóm đối tượng đã dùng dao chém loạn xạ khiến nạn nhân L.V.V (SN 1987, tỉnh An Giang) tử vong do mất nhiều máu và nạn nhân N.V.V.E (SN 1987, thường trú tỉnh An Giang) bị thương nặng ở chân. Trước đó, giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn khi va chạm giao thông tại khu vực trên. Sau đó, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn. Không lâu sau đó, nhóm 3 đối tượng mang theo hung khí chạy đi tìm đối phương và gây ra vụ việc trên. Công an thành phố Thuận An đã trích xuất camera và xác định được đối tượng liên quan, tiến hành truy bắt. Nhóm thanh niên vác kiếm đánh nhau sau va chạm giao thông: Ngày 9/2, Công an huyện Sóc Sơn đã tạm giữ nhóm đối tượng Nguyễn Hồng Minh (SN 2000), Nguyễn Văn Dũng (SN 2001), Nguyễn Văn Hiến (SN 1994), Nguyễn Hồng Đoan (SN 1997), Nguyễn Ngọc Hà (SN 2000), cùng trú tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. (Ảnh minh họa) Trước đó, khoảng 16h30 ngày 5/2, nhóm của Minh mâu thuẫn với người đi đường trong khi tham gia giao thông. Khi đó, Nguyễn Văn Hoạt (SN 1988) ở gần đó tiến lại gần chửi bới rồi đấm đá Nguyễn Văn Dũng. Nhóm Dũng đã gọi Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Hồng Đoan, Hà, Minh nhặt viên gạch ở đường rồi cả nhóm xông vào đánh Hoạt. Hoạt về nhà lấy 1 thanh kiếm đánh nhau với nhóm của Minh. Hậu quả, cả hai nhóm đều có người bị thương được sơ cứu, điều trị tại bệnh viện. (Ảnh minh họa) Đánh người do va chạm giao thông, bị bắt về tội “Giết người": Ngày 5/2, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi “Giết người” gồm Nguyễn Mỹ Dương, 26 tuổi; Nguyễn Đăng Sĩ, 22 tuổi; Nguyễn Văn Kỳ, 21 tuổi; Nguyễn Tấn Long, 22 tuổi, cùng trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp và Nguyễn Lê Trọng Đức, 20 tuổi, trú xã Ea Lê và Trần Thiện Thanh, 22 tuổi, trú xã Ea Bung, huyện Ea Súp. Đêm 14/5/2021, nhóm đối tượng trên đã xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Xuân Lộc, 27 tuổi, trú xã Cư Mlan, huyện Ea Súp do va chạm giao thông. Nhóm Dương đã dùng xẻng đánh vào đầu, mặt và vai anh Lộc, gây thương tật 14%. Đây chỉ là một số vụ việc mới đây liên quan đến va chạm giao thông nhưng cho thấy giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực đang gia tăng và nghiêm trọng. Ngoài xử lý nghiêm các vụ việc theo quy định pháp luật, giải pháp từ gốc vẫn là văn hóa tham gia giao thông, ứng xử giữa người tham gia giao thông với nhau. Mọi người cần tuân thủ nghiêm luật giao thông đường bộ, phải biết kiềm chế, ứng xử văn minh để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra. (Ảnh minh họa) >>> Mời độc giả xem video người phụ nữ tát tới tấp vào tài xế ô tô sau va chạm giao thông.

Xác minh vụ tài xế xe Porsche chặn đầu, nhổ nước bọt: Tối 13/2, đại diện Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục xác minh vụ tài xế xe Porsche chặn đầu xe Hyundai, gây ùn tắc đường vành đai 3. CSGT xác định được chủ xe Huyndai mang biển số 29A- 606.XX và gửi giấy mời tài xế đến làm việc. Còn với tài xế xe Porsche, hình ảnh cho thấy, xe này đang bị che lấp biển số nên sau khi làm việc với tài xế điều khiển xe Hyundai, lực lượng công an sẽ gửi giấy mời lái xe đó lên làm việc. Trước đó, tối 11/2, clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh tài xế xe Porsche mang biển kiểm soát Hà Nội đã chặn xe ngang đường vành đai 3 trên cao (đoạn qua Mễ Trì, Nam Từ Liêm), ngăn ô tô nhãn hiệu Hyundai biển số 29A- 606.XX. Sau khi hai xe dừng lại, tài xế ô tô Porsche liên tục đòi tài xế xe Hyundai mở cửa và chửi bới. Khi đối phương hạ cửa kính xuống, nam tài xế ô tô Porsche nhổ nước bọt vào bên trong xe này. Sự việc đã gây ùn tắc cho tuyến đường vành đai 3 trên cao, hướng từ Mai Dịch đi Linh Đàm (Hà Nội). Người phụ nữ ở Hải Dương tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông: Khoảng 10h30 ngày 13/2, tại ngã tư Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương), một người phụ nữ có biểu hiện mất bình tĩnh đã chửi bới, tát liên tục vào mặt một người đàn ông điểu khiển xe ô tô. Nam tài xế tỏ ra nhẫn nhịn, cam chịu và không có phản kháng. Trước đó, người phụ nữ trên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, đi xe máy dừng đỗ tại đèn đỏ khu vực ngã tư Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Trãi. Khi đó, người đàn ông điều khiển xe ô tô màu trắng, đi tới và có chạm nhẹ vào đuôi xe máy khiến người phụ nữ này phản ứng. Chém chết người sau va chạm giao thông: Chiều 13/2, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang truy bắt các đối tượng liên quan để điều tra vụ án mạng làm hai người thương vong xảy ra trên địa bàn phường Thuận Giao. Vụ án xảy ra chiều 12/2 tại đường 22/12, đoạn ngã ba giao nhau với đường Thuận Giao thuộc phường Thuận Giao, TP Thuận An, nhóm đối tượng đã dùng dao chém loạn xạ khiến nạn nhân L.V.V (SN 1987, tỉnh An Giang) tử vong do mất nhiều máu và nạn nhân N.V.V.E (SN 1987, thường trú tỉnh An Giang) bị thương nặng ở chân. Trước đó, giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn khi va chạm giao thông tại khu vực trên. Sau đó, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn. Không lâu sau đó, nhóm 3 đối tượng mang theo hung khí chạy đi tìm đối phương và gây ra vụ việc trên. Công an thành phố Thuận An đã trích xuất camera và xác định được đối tượng liên quan, tiến hành truy bắt. Nhóm thanh niên vác kiếm đánh nhau sau va chạm giao thông: Ngày 9/2, Công an huyện Sóc Sơn đã tạm giữ nhóm đối tượng Nguyễn Hồng Minh (SN 2000), Nguyễn Văn Dũng (SN 2001), Nguyễn Văn Hiến (SN 1994), Nguyễn Hồng Đoan (SN 1997), Nguyễn Ngọc Hà (SN 2000), cùng trú tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. (Ảnh minh họa) Trước đó, khoảng 16h30 ngày 5/2, nhóm của Minh mâu thuẫn với người đi đường trong khi tham gia giao thông. Khi đó, Nguyễn Văn Hoạt (SN 1988) ở gần đó tiến lại gần chửi bới rồi đấm đá Nguyễn Văn Dũng. Nhóm Dũng đã gọi Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Hồng Đoan, Hà, Minh nhặt viên gạch ở đường rồi cả nhóm xông vào đánh Hoạt. Hoạt về nhà lấy 1 thanh kiếm đánh nhau với nhóm của Minh. Hậu quả, cả hai nhóm đều có người bị thương được sơ cứu, điều trị tại bệnh viện. (Ảnh minh họa) Đánh người do va chạm giao thông, bị bắt về tội “Giết người": Ngày 5/2, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi “Giết người” gồm Nguyễn Mỹ Dương, 26 tuổi; Nguyễn Đăng Sĩ, 22 tuổi; Nguyễn Văn Kỳ, 21 tuổi; Nguyễn Tấn Long, 22 tuổi, cùng trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp và Nguyễn Lê Trọng Đức, 20 tuổi, trú xã Ea Lê và Trần Thiện Thanh, 22 tuổi, trú xã Ea Bung, huyện Ea Súp. Đêm 14/5/2021, nhóm đối tượng trên đã xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Xuân Lộc, 27 tuổi, trú xã Cư Mlan, huyện Ea Súp do va chạm giao thông. Nhóm Dương đã dùng xẻng đánh vào đầu, mặt và vai anh Lộc, gây thương tật 14%. Đây chỉ là một số vụ việc mới đây liên quan đến va chạm giao thông nhưng cho thấy giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực đang gia tăng và nghiêm trọng. Ngoài xử lý nghiêm các vụ việc theo quy định pháp luật, giải pháp từ gốc vẫn là văn hóa tham gia giao thông, ứng xử giữa người tham gia giao thông với nhau. Mọi người cần tuân thủ nghiêm luật giao thông đường bộ, phải biết kiềm chế, ứng xử văn minh để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra. (Ảnh minh họa) >>> Mời độc giả xem video người phụ nữ tát tới tấp vào tài xế ô tô sau va chạm giao thông.