NSND Công Lý được tặng bằng khen, vợ trẻ nhìn “muốn khóc“

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý vừa khoe nam nghệ sĩ được tặng bằng khen vì những đóng góp và công hiến cho chương trình "Gặp nhau cuối năm". Ảnh Vietnamnet Đăng ảnh bằng khen của Công Lý, Ngọc Hà viết: "Đêm qua khi anh Lý xuất hiện khán giả vỗ tay rất nhiều. Khi MC Thảo Vân đọc tên từng người nhận bằng khen, trong đó có anh Lý khán giả cũng vỗ tay rất to! Nhìn anh Lý được Thiên Lôi, anh Thành Trung dìu ra sân khấu để chào khán giả… mình nhìn bên cánh gà cũng muốn khóc". Ảnh: Ngọc Hà Vợ Công Lý cũng tiết lộ, đồng nghiệp rơi nước mắt khi nhìn Công Lý trên sân khấu: "Anh Xuân Bắc có nói với mình phía sau hậu trường: “Khi nhìn anh Lý trên sân khấu mà hai hàng nước mắt anh trào ra”. Anh Thắng, anh Quốc Khánh cứ động viên anh Lý ăn uống... Hay anh Thái Phạm cõng anh Lý chạy trong cánh gà… Chỉ những cái nhỏ đó mình càng tự hào. Anh Lý luôn được yêu thương rất nhiều…". Ảnh Vietnamnet "Hơn hết! Tình yêu của đồng nghiệp và quan trọng khán giả luôn yêu mến chờ đợi anh Lý! Nếu được đánh đổi, nếu có nguyện ước năm mới chỉ mong anh Lý sẽ vui vẻ, gặp nhiều may mắn để anh trở lại với ánh đèn sân khấu!", Ngọc Hà bày tỏ. Ảnh: Duy Tiến Trước đó, Táo quân 2023 đã ghi hình vào các ngày 6-8/1 với sự tham gia của dàn diễn viên kỳ cựu: Quốc Khánh, Chí Trung, Công Lý, Vân Dung, Xuân Bắc, Quang Thắng... Ảnh: FB Chí Trung Đặc biệt, nghệ sĩ Công Lý tái xuất trong chương trình sau 1 năm vắng bóng vì lý do sức khỏe. Ảnh: FB Tuy nhiên, do sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, Công Lý chỉ đảm nhận một vai nhỏ. Ảnh VFC Nam nghệ sĩ được trang điểm đậm, đội tóc giả và vấn tóc, ngồi kiệu trên sân khấu. Ảnh VFC Hình ảnh Công Lý cùng Vân Dung và Xuân Bắc tươi rói trong hậu trường ghi hình. Ảnh FB Vân Dung Trước đó, Công Lý có thời gian dài tập luyện cùng ê-kíp chương trình. Nam nghệ sĩ rất háo hức được trở lại với Táo quân sau nhiều năm gắn bó. Ảnh FB Chí TrungXem video "Xuân Bắc chia sẻ về các chức vụ Táo quân trong suốt 20 năm qua".

