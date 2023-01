Công Lý lấy lại phong độ, vui đón Tết cùng vợ trẻ Ngọc Hà

Sau một thời gian nằm viện và về nhà điều trị, Công Lý đã lấy lại phong độ và dần trở lại với cuộc sống, công việc. Mới đây, hai vợ chồng Công Lý có chuyến du lịch kết hợp khám bệnh ở Nhật. Mặc dù vẫn còn yếu so với trước khi bị bệnh, nhưng thần thái của NSND Công Lý đã tươi tắn hơn hẳn. Công Lý cười đùa vui vẻ với vợ, Ngọc Hà, khi cả hai đi dạo phố ở Tokyo. "May mắn là anh được trời thương, gặp quý nhân để có cơ duyên sang Nhật, dùng công nghệ sinh học tốt hỗ trợ cho việc phục hồi bệnh tật của anh. Theo bác sĩ Nhật đánh giá thì tiên lượng tốt", vợ Công Lý chia sẻ. Nam diễn viên sinh năm 1973 đã dần phục hồi sức khỏe khi được sự chăm sóc, quan tâm của vợ và nhiều người thân, bạn bè. Công Lý bắt đầu lại với công việc, chăm chỉ đọc kịch bản mỗi ngày. "Anh Lý trở lại đi làm nghe có vẻ thật lớn lao nhưng thực tế chỉ là sự chuyển mình cho sự hồi phục sức khoẻ anh tốt hơn. Và hơn cả, đó là sự yêu mến mà ê-kíp đoàn làm phim, đạo diễn - người bạn thân luôn dành cho anh...", vợ Công Lý chia sẻ trên trang cá nhân. NSND Công Lý chăm chỉ viết lách mỗi ngày khi sức khỏe đã ổn định trở lại. Công Lý vui vẻ gặp gỡ dàn diễn viên Táo quân. Năm nay Công Lý trở lại Táo Quân với vai nhỏ sau một năm vắng mặt vì lý do sức khỏe. Sự tái xuất của anh khiến khán giả háo hức.Xem video "Đám hỏi nghệ sĩ Công Lý và Ngọc Hà". Nguồn NVCC

