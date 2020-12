An Thịnh group “ôm” loạt dự án “khủng” tai tiếng sao?

Mới đây cơ quan chức năng quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã kiểm tra dự án Chung cư The Legacy 106 Ngụy Như Kon Tum liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), và tham mưu cơ quan có liên quan văn bản xử phạt hành chính.

The Legacy 106 Ngụy Như Kon Tum (Thanh Xuân, Hà Nội), trước đây có tên là An Thịnh Luxury Tower do liên danh Công ty CP đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 41 và Tổng Công ty Thành An (Binh đoàn 11 BQP) đầu tư xây dựng.

Sau đó, Tổng Công ty Thành An đã hoàn toàn rút vốn và bán lại cho Tập đoàn An Thịnh (An Thịnh Group) cùng Công ty CP đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 41 làm chủ đầu tư xây dựng.

Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn An Thịnh (An Thịnh Group) được biết đến với việc sở hữu nhiều dự án đình đám tại Hà Nội và Hoà Bình. Tuy nhiên, trái với những lời quảng cáo có cánh, An Thịnh Group cũng vướng không ít lùm xùm tại các dự án.

Hoạt động đấu thầu thiếu minh bạch tại dự án The Spring Town (Hòa Bình)

Dù chưa nhận được Quyết định giao đất của UBND tỉnh Hòa Bình nhưng dự án The Spring Town (tên gọi do Chủ đầu tư tự đặt) đã tổ chức động thổ.

Lễ động thổ dự án The Spring Town.

Ngày 20/10/2018, An Thịnh Group và MSH Group dù chưa nhận được Quyết định giao đất của UBND tỉnh Hòa Bình, nhưng đã tổ chức làm Lễ động thổ Dự án Khu đô thị The Spring Town tại thị trấn Xuân Mai, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình. Sau đó, dự án này đã được các nhân viên môi giới quảng cáo rầm rộ là “khu đô thị hiện đại đẳng cấp nhất”, chào bán các lô đất có diện tích từ 80-595m2.

Dự án với tổng diện tích 6,1ha cung ứng 290 lô xây dựng 14 căn shophouse, 257 căn liền kề và 19 căn biệt thự được thiết kế hiện đại với diện tích từ 80m2 đến 120m2, mặt tiền rộng rãi từ 5,1m đến 5,5m.

Đến ngày 02/05/2019, UBND tỉnh Hòa Bình mới có văn bản chấp thuận về chủ trương cho Dự án Tân Hòa Garden (The Spring Town). Vậy, từ hơn nửa năm trước (ngày 20/10/2018) MSH Group và An Thịnh Group đã làm lễ động thổ dự án mang tên Dự án Khu nhà ở Tân Hòa Garden - The Spring Town khi chưa được thẩm định phê duyệt?

Theo Reatimes, ngày 10/6/2019 ông Nguyễn Vũ Chi – Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn ra Quyết định số 990/QĐ-XPVPHC xử phạt Công ty Cổ phần Sản xuất Đầu tư thương mại Thiên Phúc 40 triệu đồng cho hành vi vi phạm hành chính tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng.

Thế nhưng ngày 25/08/2019, MSH Group tổ chức lễ giới thiệu dự án The Spring Town tại Pacific Palace đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư và cư dân quanh thị trấn. Trên nhiều website, chủ đầu tư cũng rao bán Dự án The Spring Town công khai, rầm rộ, giá 10 - 12 triệu đồng/m2 và có cơ sở hạ tầng đồng hộ…

Cũng theo dữ liệu của Reatimes, MSH Group và An Thịnh Group tiếp tục chung tay phát triển dự án The Spring Town. Ngoài ra, An Thịnh Group còn chính thức hợp tác cùng Công ty Cổ phần Sản xuất Đầu tư Thương mại Thiên Phúc (là chủ đầu tư - PV) rót vốn đầu tư dự án khu dân cư này.

Ngày 25/3/2020, UBND tỉnh Hòa Bình mới ra Quyết định số 590/QĐ-UBND phê duyệt kết quả nhà đầu tư Dự án Khu nhà ở xã Hòa Sơn (Tân Hòa Garden) cho 2 đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Thiên Phúc và Công ty TNHH Xây dựng Thành Hưng, với giá trúng thầu là 120.305.110.000 đồng. Tức là gần 2 năm sau khi MSH Group và An Thịnh Group động thổ dự án (20/10/2018).

Dự án Legacy Hill Hòa Bình quảng cáo "nổ" quá đà

Dự án Legacy Hill Hòa Bình có quy mô 60ha, được giới thiệu gồm 576 căn biệt thự, 68 căn shophouse, 2 khối cao tầng với khoảng 300 căn hộ khách sạn. Dự án do Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Hasky Hòa Bình thuộc Tập đoàn An Thịnh làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư là 288,621 tỷ đồng.

Dự án Legacy Hill Hòa Bình.

Hiện tại, những lô đất nền tại dự án Legacy Hill Hòa Bình đang được chủ đầu tư chào bán với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách hàng quan tâm. Cùng với đó là những “chiêu bài” quảng cáo, thổi phồng, đẩy giá lên cao, thậm chí cho rằng mua đất nền dự án có thể sinh lời X2,X3 tài khoản, vượt xa mức tăng giá của những dự án khác…

Những thông tin rao bán sản phẩm tại dự án có nội dung: “Hời khi sở hữu biệt thự Legacy Hill chỉ với hơn 10 triệu/m2 để sở hữu 300-400m2 đất nhưng được sở hữu 60ha cây xanh, 9 ngọn đồi, 10 con suối, hơn 100 loại cây, 89 tiện ích đẳng cấp”.

Tuy nhiên, thường những tiện ích, thông tin được quảng cáo nói trên lại không được đưa vào các điều khoản của hợp đồng mua bán, dẫn đến khi nhận bàn giao, khách hàng chưng hửng, vì thực tế khác quá nhiều so với quảng cáo. Hoặc đối với các nhà đầu tư, khi dự án không tăng giá, không đạt được lợi nhuận như kỳ vọng ban đầu, thật chí bán lỗ…

Dự án KĐT Phú Cát City (Thạch Thất, Hà Nội)

Dự án KĐT Phú Cát City do Công ty TNHH Xây dựng Thành Hưng - thành viên của An Thịnh Group làm chủ đầu tư cũng từng vướng tai tiếng liên quan đến việc chậm tiến độ hàng chục năm, “cắm” ngân hàng, huy động vốn hàng chục tỷ đồng từ khách hàng dù dự án mới chỉ là bãi đất trống…

Dự án KĐT Phú Cát City tại thời điểm 2018. Ảnh: Vnmedia.

Theo đó, dự án Phú Cát City, tọa lạc tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội nằm trong tổng thể dự án khu dân cư tập trung, gần các trung tâm công nghệ trung tâm văn hóa lớn như: Khu công nghệ cao Láng – Hòa Lạc, Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam; Khu dân dụng Bắc Phú Cát; Khu đô thị mới Tiến Xuân.

Dự án này được UBND huyện Thạch Thất đồng ý chấp thuận ra Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 25 tháng 2 năm 2008 về việc quy mô sử dụng đất, quy hoạch chi tiết sử dụng đất và phân bố các khu chức năng đất xây dựng theo tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự ven suối Con Gái (thuộc khu dân ụng Bắc Phú Cát), huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây cũ với tổng diện tích là 190.536.44m2.

Ngày 26/6/2008, UBND tỉnh Hà Tây tiếp tục ban hành quyết định số 1800/QĐ-UBND về việc thu hồi 190.536.44m2 đất của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất tại khu dân dụng Bắc Phú Cát (xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất) để bàn giao cho Công ty TNHH Xây dựng Thành Hưng (đại diện liên danh nhà đầu tư Thành Long) thực hiện dự án Khu biệt thự ven suối Con Gái thuộc khu dân dụng Bắc Phú Cát (Dự án Phú Cát City).

Sau 10 năm được chấp thuận (tại thời điểm 2018), dự án được triển khai với tiến độ chậm, nhiều hạng mục công trình vẫn chưa hoàn thành...