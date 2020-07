Bóc trần thủ đoạn lừa đảo của Alibaba phiên bản địa ốc Phú An Thịnh Land

(Kiến Thức) - Bằng thủ đoạn lừa đảo giống như Công ty Alibab, Phú An Thịnh Land đã vẽ ra dự án "ma" phân thành lô, nền sau đó dụ dỗ khách hàng để mua những mảnh đất này.

Ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Minh Khâm - Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Phú An Thịnh Land (địa chỉ 137-139 Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM) - để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2017 đến 2018, nhiều khách hàng đã bỏ ra hàng tỷ đồng mua nền đất tại các dự án Eco Garden, Eco Garden 3 và Eco Garden 5 ở hai huyện Cần Đước và Bến Lức (tỉnh Long An) do Công ty cổ phần địa ốc Phú An Thịnh Land làm chủ đầu tư.