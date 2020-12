Ông Phan Huy Lệ “bị gọi tên” vụ Nguyễn Đức Chung... điều hành Hà Thành Group lỗ lãi sao?

Trong vụ án ông Nguyễn Đức Chung, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cho rằng không có căn cứ xác định ông Phan Huy Lệ biết việc bị can Phạm Quang Dũng chiếm đoạt tài liệu vụ án Công ty Nhật Cường cung cấp cho bị can Nguyễn Đức Chung. Do vậy, cơ quan điều tra nhận định không có căn cứ xem xét xử lý đối với ông Phan Huy Lệ.



Mặc dù vậy, song dư luận vẫn rất quan tâm đến các thông tin liên quan tới ông Phan Huy Lệ "bị gọi tên" vụ ông Nguyễn Đức Chung.

Đại gia Phan Huy Lệ - người "bị gọi tên" vụ ông Nguyễn Đức Chung.

Được biết, ông Phan Huy Lệ sinh năm 1964, là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hà Thành (Hà Thành Group).

Hà Thành Group được thành lập từ năm 1997, đóng trụ sở tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa và thuộc sở hữu 100% của vợ chồng ông Phan Huy Lệ. Tại ngày 21/1/2020, Hà Thành Group có vốn điều lệ 568 tỷ đồng, trong đó ông Phan Huy Lệ chiếm 98,63%, bà Phạm Thị Tình sở hữu 1,37% còn lại.

Doanh nghiệp này đăng ký hoạt động trong lĩnh vực chính là "Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác”.

Về tình hình kinh doanh, thông tin trên Tạp chí Nhà đầu tư cho biết trong 4 năm trở lại đây doanh thu thuần của Hà Thành Group có xu hướng tăng trưởng, như năm 2016 và 2017, chỉ tiêu này lần lượt ở mức 87,2 tỷ đồng và 152 tỷ đồng. Đến năm 2019, doanh thu thuần của Công ty tiếp tục tăng đạt 399,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên lợi nhuận thuần của doanh nghiệp lại có phần khiêm tốn, như năm 2019 đạt 117 triệu đồng.

Tại thời điểm ngày 31/12/2019, tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức 1.127 tỷ đồng, tăng 7% so với hồi đầu năm, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả lần lượt đạt 568,6 tỷ đồng và 558,8 tỷ đồng.