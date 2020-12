“Lùa” dân ở trái phép The Legacy Hà Nội, An Thịnh Group ngang ngược bán Legacy Hill Hòa Bình trên giấy?

(Kiến Thức) - Không chỉ dính lùm xùm “lùa” dân vào ở khi dự án The Legacy Hà Nội chưa được nghiệm thu PCCC, chủ đầu tư An Thịnh Group còn tai tiếng “ngang ngược” quảng cáo, chào bán dự án Legacy Hill Hòa Bình trên giấy rầm rộ?

The Legacy Hà Nội chưa nghiệm thu PCCC… vẫn “lùa” dân vào ở



Dự án chung cư để bán và văn phòng làm việc cho thuê hay còn gọi là The Legacy 106 Ngụy Như Kon Tum (Thanh Xuân, Hà Nội), trước đây có tên là An Thịnh Luxury Tower do liên danh Công ty CP đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 41 và Tổng Công ty Thành An (Binh đoàn 11 BQP) đầu tư xây dựng.

Sau đó, Tổng Công ty Thành An đã hoàn toàn rút vốn và bán lại cho Tập đoàn An Thịnh (An Thịnh Group) cùng Công ty CP đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 41 làm chủ đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, dư luận tỏ ra bức xúc với chủ đầu tư dự án The Legacy 106 Ngụy Như Kon Tum khi chưa được nghiệm thu về PCCC vẫn ngang nhiên “lùa” dân vào ở bất chấp nguy cơ cháy nổ, đe dọa mạng sống.

Liên quan đến sự việc, giới truyền thông cho hay cơ quan chức năng quận Thanh Xuân đã vào cuộc kiểm tra tại dự án The Legacy 106 Ngụy Như Kon Tum và tham mưu cơ quan có liên quan ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ đầu tư.

Phối cảnh tổng thể dự án The Legacy Hà Nội.

Được biết, The Legacy 106 Ngụy Như Kon Tum có tổng diện tích khoảng 9.108m2 với 24 tầng nổi, 2 tầng hầm, tầng kỹ thuật, tum thang.

Ngoài lùm xùm nêu trên, The Legacy 106 Ngụy Như Kon Tum còn bị báo chí phản ánh chậm bàn giao dự án nhiều tháng so với hợp đồng đã ký với khách hàng. Ngoài ra nhiều hạng mục của dự án vẫn chưa xong.

Trước đó, chủ đầu tư dự án từng bị UBND quận Thanh Xuân ra quyết định xử phạt hành chính (ngày 20/7/2018) với số tiền 70 triệu đồng vì không có giấy phép xả thải.

An Thịnh Group “ngang ngược” bán Legacy Hill Hòa Bình trên giấy?

Không chỉ dính nhiều lùm xùm tại dự án The Legacy 106 Ngụy Như Kon Tum, “ông lớn” địa ốc An Thịnh Group còn gặp tai tiếng “ngang ngược” bán dự án khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long (tên gọi thương mại là Legacy Hill Hòa Bình; tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) trên giấy?

Theo đó, dự án Legacy Hill Hòa Bình có quy mô 60ha, được giới thiệu gồm 576 căn biệt thự, 68 căn shophouse, 2 khối cao tầng với khoảng 300 căn hộ khách sạn. Dự án do Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Hasky Hòa Bình thuộc Tập đoàn An Thịnh làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư là 288,621 tỷ đồng.

Dự án Legacy Hill Hòa Bình mới chỉ được cấp phép phần hạ tầng kỹ thuật và chưa được chấp thuận bán hàng góp vốn.

Trao đổi với báo chí ông Đoàn Tiến Lập - Trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Hòa Bình khẳng định, đến thời điểm hiện tại, dự án Legacy Hill Hòa Bình mới chỉ được cấp phép phần hạ tầng kỹ thuật và chưa được cơ quan Sở Xây dựng chấp thuận bán hàng góp vốn.

Hơn nữa, tại văn bản số 1636/SXD-QLN&TTBĐS của Sở Xây dựng Hòa Bình ngày 5/6/2020 còn khuyến cáo cơ quan chức năng niêm yết công khai thông tin dự án này để phòng ngừa người dân, khách hàng không mua, cho thuê và góp vốn khi chưa có văn bản đồng ý của Sở Xây dựng Hòa Bình.

Các cơ quan chức năng của Hòa Bình khẳng định dự án Legacy Hill vẫn chưa được cấp phép bán hàng.

Dù vậy, nhưng chủ đầu tư vẫn bất chấp các quy định để xây một căn nhà trên đỉnh đồi (trong phạm vi dự án). Thậm chí, trên nhiều sàn giao dịch bất động sản và địa chỉ website https://legacyhill2020.com hiện đang rao bán, huy động vốn từ dự án Legacy Hill Hòa Bình một cách rầm rộ. Các web mua bán bất động sản còn tung chiêu thức ưu đãi của dự án nhằm “nhử” khách hàng.

Khi vào vai nhà đầu tư, PV được một môi giới cho biết, hiện nhiều căn biệt thự đã được bán, giá dao động từ 10-12 triệu đồng/m2, tùy từng diện tích. “Cò đất” này nói thêm giờ chỉ còn khoảng 20% căn của giai đoạn 1.

PV đề cập đến tiến độ của dự án, nhân viên môi giới khẳng định dự án đang vượt tiến độ, khách có thể đặt cọc trước 15% và ký thỏa thuận dịch vụ. Trong thỏa thuận này cũng thể hiện rõ tiền mua nhà đất, vị trí lô đất của dự án.

Nói về tiềm năng sinh lời của dự án, môi giới khẳng định chắc nịch, tương lai Legacy Hill Hòa Bình sẽ tăng giá, đảm bảo sinh lời gấp đôi, gấp ba lần so với giá trị ban đầu?

Legacy Hill vẫn ngang nhiên được chào bán, huy động vốn trái phép.

Trước đó, ngày 14/6/2020, An Thịnh Group đã rầm rộ tổ chức sự kiện ra mắt dự án Legacy Hill tại khách sạn JW Marriott Hà Nội. Sau khi giới thiệu dự án là lời mời chào chốt các căn biệt thự.

Thực tế, Legacy Hill Hòa Bình mới chỉ được cấp phép phần hạ tầng kỹ thuật và chưa được chấp thuận bán hàng góp vốn. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng khách hàng nên cẩn trọng rút hầu bao khi có ý định đầu tư vào dự án này, tránh xảy ra những rủi ro đáng tiếc.

Nhiều thông tin ưu đãi về dự án được chia sẻ rầm rộ trên mạng để "nhử" khách hàng.

Từng bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi

Dự án án khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với quy mô khoảng 60 ha tại quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 26/5/2008. Đến ngày 29/8/2008, dự án được tỉnh này phê duyệt ĐTM.

Năm 2011, UBND tỉnh Hòa Bình có quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với dự án, nhưng đến nay dự án vẫn được triển khai trên quyết định ĐTM của dự án trước điều chỉnh.

Dự án Legacy Hill Hòa Bình từng bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi, sau đó lại được "hồi sinh".

Năm 2016, sau kết quả thanh tra của Thanh tra Chính phủ tại văn bản 3118/KL-TTCP ngày 23/11/2016 lẽ ra dự án này phải bị thu hồi để giao cho nhà đầu tư khác thực hiện. Thế nhưng, với lý do không tìm được nhà đầu tư khác, ngày 6/3/2018 UBND tỉnh Hòa Bình có công văn số 305/UBND-NNTN gửi Thủ tướng Chính phủ xin phép cho Công ty cổ phần Hasky tiếp tục thực hiện dự án.

Ngày 23/9/2019, trước đề nghị của UBND tỉnh Hòa Bình, Thanh tra Chính Phủ ra công văn số 1665/TTCP-C.I, về việc thực hiện dự án khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long tại huyện Lương Sơn chấp thuận về nguyên tắc đề nghị của UBND tỉnh Hòa Bình và Công ty cổ phần Hasky về việc tiếp tục thực hiện dự án.

Đến ngày 7/10/2019, dự án “sống lại” khi được UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 70/QĐ-UBND.