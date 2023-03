An Phúc - BĐS Mỹ muốn làm KĐT hơn 3.400 tỷ tại Hải Phòng

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng vừa công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị mới Hoàng Xá, thị trấn An Lão, huyện An Lão. Theo đó, nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký dự án là liên danh Công ty CP Phát triển bất động sản An Phúc - Công ty CP Bất động sản Mỹ (liên danh An Phúc - Bất động sản Mỹ).



Về liên danh nhà đầu tư, tìm hiểu cho thấy, Công ty CP Phát triển bất động sản An Phúc là doanh nghiệp mới được thành lập từ ngày 1/6/2022, có địa chỉ trụ sở chính tại số 411 Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Giám đốc công ty kiêm người đại diện pháp luật là ông Triệu Thanh An.

Ngoài ra, ông Triệu Thanh An còn đại diện pháp luật cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang (thành lập tháng 5/2005, địa chỉ tại tỉnh Hải Dương). Ghi nhận trên các trang thông tin hệ thống đấu thầu cho thấy, không có gói thầu hay dự án nào do Công ty CP Phát triển bất động sản An Phúc trúng thầu hay thực hiện.

Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty CP Bất động sản Mỹ có tiền thân là Công ty CP Bất động sản Mùa Đông – VID, được thành lập vào ngày 28/9/2007. Hiện tại, Công ty CP Bất động sản Mỹ có địa chỉ trụ sở tại số 47, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), cũng hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chủ tịch HĐQT công ty kiêm người đại diện pháp luật là bà Vũ Thùy Duyên.

Khoảng vài năm trở lại đây, Công ty CP Bất động sản Mỹ nổi lên trên thị trường bất động sản khi liên tiếp được chọn làm nhà đầu tư cho loạt dự án lớn.

Trong đó, tại Lào Cai, ngoài dự án Khu đô thị mới Bảo Hà, Công ty CP Bất động sản Mỹ đầu năm 2020 còn được chỉ định làm nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Cường Thịnh, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, có tổng mức đầu tư 665 tỷ đồng, tổng diện tích 18,17ha, đây cũng là doanh nghiệp duy nhất lọt qua vòng sơ tuyển.

Đến tháng 4/2020, Công ty CP Bất động sản Mỹ trúng đấu giá quyền sử dụng đất và được công nhận làm chủ đầu tư thực hiện dự án Phát triển nhà ở thương mại tại xã Đông Mỹ, TP Thái Bình.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2019, Công ty CP Bất động sản Mỹ cũng trở thành nhà đầu tư của dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở (chỉnh trang đô thị) quỹ đất giáp mặt đường Âu Cơ - Mở rộng khu số 1 về phía đường Trần Phú (phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) qua hình thức chỉ định thầu, quy mô 38.534m2 với tổng chi phí thực hiện dự kiến là 355 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty CP Bất động sản Mỹ còn trúng thầu tại các dự án: Khu đô thị mới Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (quy mô 42ha, tổng vốn đầu tư 708 tỷ đồng); Khu dân cư đô thị Cánh Buồm (tổng mức đầu tư 161 tỷ đồng) tại phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; sở hữu 5.974 m2 đất tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng); Khu biệt thự Sông Uông (Quảng Ninh); Khu nhà ở đô thị Phong Châu (Phú Thọ); Khu dân cư phường Bảo Vinh (Đồng Nai)…

Phối cảnh tổng thể Khu đô thị mới Hoàng Xá, thị trấn An Lão, huyện An Lão. Ảnh: Cổng thông tin TP Hải Phòng.

Ở diễn biến liên quan, trước đó, ngày 22/2/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng đã có thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị mới Hoàng Xá , thị trấn An Lão, huyện An Lão. Thời điển hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là ngày 25/3.

Theo đó, dự án Khu đô thị mới Hoàng Xá với diện tích dự kiến khoảng 34,86ha, quy mô dân số 4.424 người được thực hiện tại tổ dân phố Hoàng Xá, thị trấn An Lão, huyện An Lão. Các hạng mục chính của dự án gồm: xây dựng 900 căn nhà liền kề cao 3 - 5 tầng, diện tích 80 - 120m2 và 62 căn biệt thự, cao 3 tầng, diện tích 180 - 250m2; xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ, khách sạn cao 17 tầng (2 tầng hầm, 15 tầng nổi), diện tích 11.082m2; xây nhà văn hóa 800m2; bãi đỗ xe 5.510m2.

Được biết, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị mới Hoàng Xá là 3.262,32 tỷ đồng, chi phí bồi thường, tái định cư 175,794 tỷ đồng; tổng diện tích sử dụng đất khoảng 34,86 ha. Các hạng mục đầu tư bao gồm: san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; xây dựng 900 căn nhà liền kề và 62 căn biệt thự; trung tâm thương mại dịch vụ, khách sạn với diện tích xây dựng 11.082,16 m2… Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tiến độ đầu tư là 60 tháng.

Trước đó, vào năm 2020, dự án Khu đô thị mới Hoàng Xá đã được UBND huyện An Lão phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 do Công ty CP Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân (thuộc Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam) lập.