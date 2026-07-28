Sau ‘Mưa đỏ’, nhiều diễn viên liên tiếp góp mặt ở dự án mới

Hiệu ứng từ "Mưa đỏ" mở ra nhiều cơ hội mới, giúp hàng loạt diễn viên nhanh chóng trở lại với các dự án điện ảnh và truyền hình.

Thành công vang dội của "Mưa đỏ" năm 2025 không chỉ được ghi dấu bằng doanh thu 714 tỷ đồng và nhiều giải thưởng danh giá, mà còn trở thành bệ phóng giúp nhiều diễn viên trong phim có thêm cơ hội với các dự án điện ảnh và truyền hình mới.

Dàn diễn viên phim "Mưa đỏ". Ảnh: FB Lê Hạ Anh.

Ảnh: FB Lê Hạ Anh.

Steven Nguyễn phủ sóng màn ảnh

Theo Phụ Nữ Pháp Luật, Steven Nguyễn là một trong những diễn viên có lịch trình bận rộn nhất sau "Mưa đỏ". Theo nhiều nguồn tin, anh đã hoàn thành hoặc chuẩn bị tham gia các dự án, gồm "Trại buôn người", "Không giới hạn", "Người mẹ xấu", "Đặc công Rừng Sác", "Hoàng hậu cuối cùng", "Chị chị em em 3", "Hạnh phúc bị đánh cắp 2" và "Hùng Long Phong Bá 4".

Khối lượng dự án trải dài từ truyền hình đến điện ảnh cho thấy Steven Nguyễn đang là một trong những gương mặt hoạt động sôi nổi sau thành công của "Mưa đỏ".

Đáng chú ý, phim truyền hình "Không giới hạn" phát sóng trên VTV đánh dấu một bước tiến mới của Steven Nguyễn khi anh đảm nhận vai Trung tá Đào Minh Kiên - Phó trưởng Phòng Cứu hộ, cứu nạn. Nhân vật là một sĩ quan bản lĩnh, thường xuyên tham gia các nhiệm vụ cứu hộ nguy hiểm.

Steven Nguyễn trong phim "Không giới hạn". Ảnh: FB Steven Nguyễn

Việc liên tục góp mặt ở cả điện ảnh lẫn truyền hình cũng giúp Steven Nguyễn có thêm cơ hội thử sức với nhiều dạng nhân vật.

Hứa Vĩ Văn duy trì lịch làm việc dày đặc

Bên cạnh Steven Nguyễn, Hứa Vĩ Văn cũng nhanh chóng trở lại màn ảnh sau "Mưa đỏ". Theo Tiền Phong, chỉ trong một năm qua, nam diễn viên đã góp mặt ở nhiều dự án điện ảnh như "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại", "Đại tiệc trăng máu 8", "Hẹn em ngày nhật thực", cùng vai chính trong phim truyền hình "Tận hiến".

Cuối năm nay, Hứa Vĩ Văn tiếp tục ra mắt hai dự án "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" và "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh".

Hứa Vĩ Văn trong loạt dự án ra rạp năm 2026. Ảnh: FB Hứa Vĩ Văn.

Đỗ Nhật Hoàng trở lại màn ảnh rộng

Các diễn viên trẻ của "Mưa đỏ" cũng sớm có dự án mới. Sau "Mưa đỏ", Đỗ Nhật Hoàng trở lại với phim điện ảnh "Yêu sai yêu lại!", đóng cặp cùng DJ Mie. Tác phẩm thuộc thể loại hài, tình cảm - gia đình, kể câu chuyện về một cặp đôi với nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Chia sẻ với Báo Nhân Dân, Đỗ Nhật Hoàng cho biết anh có áp lực nhất định sau thành công của "Mưa đỏ", nhưng ưu tiên lớn nhất vẫn là mang đến một dự án chỉn chu cho khán giả.

"Áp lực cũng có nhưng Hoàng muốn toàn tâm toàn ý mang tới một dự án tâm huyết, đem tới nhiều cảm xúc nhất cho khán giả. Còn về doanh thu, đó như một món quà đi kèm cho những sự cố gắng toàn bộ ê-kíp và dự án", nam diễn viên chia sẻ.

Phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 2/2027.

Đỗ Nhật Hoàng bên DJ Mie. Ảnh: FB Đỗ Nhật Hoàng.

Lê Hạ Anh tái ngộ bạn diễn Hiếu Nguyễn

Theo Sài Gòn Giải Phóng, ê-kíp phim "Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu" đã công bố dàn diễn viên với Hiếu Nguyễn đảm nhận vai nam chính. Anh tái hợp Lê Hạ Anh - bạn diễn trong "Mưa đỏ" - khi nữ diễn viên vào vai Thứ phi Diệp Tư.

Nhà sản xuất cho biết dự án có kinh phí khoảng 23 tỷ đồng và kỳ vọng đạt doanh thu 100 tỷ đồng khi ra rạp vào quý I/2027.

Ngoài bộ phim này, Lê Hạ Anh còn góp mặt trong "Lên hương". Theo Tiền Phong, nữ diễn viên hào hứng khi lần đầu hợp tác với Võ Tấn Phát và được đảm nhận một nhân vật có nhiều đất diễn.

Lê Hạ Anh trong buổi khai máy phim "Lên hương". Ảnh: FB Lê Hạ Anh.

Phương Nam tự tin hơn sau "Mưa đỏ"

Trong cuộc phỏng vấn với Báo Nhân Dân, diễn viên Phương Nam cho biết điều thay đổi lớn nhất sau "Mưa đỏ" là sự tự tin khi bước vào các buổi thử vai.

"Thật ra cũng không có nhiều điều thay đổi. Tôi vẫn là một Phương Nam luôn nỗ lực mỗi ngày. Tuy nhiên, điều thay đổi lớn nhất chính là phiên bản Phương Nam hiện tại đã tự tin hơn hẳn sau bộ phim 'Mưa đỏ'. Trước đây, khi đi casting 10 phim thì có đến 9 phim trượt... Nay tôi đã tự tin hơn để thể hiện tốt nhất trong các buổi casting", anh chia sẻ.

Sau "Mưa đỏ", Phương Nam tham gia "Trùm Sò", vào vai Tôm Hùm và tăng từ 65kg lên 75kg để phù hợp ngoại hình nhân vật. Tiếp đó, ở "Điều ước của biển" (đổi tên thành "Chuyến đi nhớ đời"), anh giảm xuống khoảng 69-70kg để hóa thân thành một người cha đơn thân.

Phương Nam trong phim "Trùm Sò". Ảnh: FB Phương Nam.

Việc nhiều diễn viên nhanh chóng góp mặt trong các dự án mới cho thấy "Mưa đỏ" đã tạo thêm cơ hội nghề nghiệp cho dàn diễn viên. Từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, khán giả sẽ tiếp tục gặp lại nhiều gương mặt của bộ phim qua loạt tác phẩm điện ảnh và truyền hình đang trong quá trình sản xuất hoặc chuẩn bị phát hành.

>>> Mời quý độc giả xem video "Bộ phim Mưa đỏ chính thức lên sóng phục vụ khán giả xem truyền hình". Nguồn VTV.