Khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia sàn giao dịch tài sản mã hoá

Chiều 7/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 7/2025.

Tại đây, báo chí đề nghị Bộ Tài chính cho biết việc thực hiện thí điểm giao dịch tài sản mã hóa đã được triển khai thế nào? Dự kiến có bao nhiêu sàn giao dịch đã được cấp phép, điều kiện để được cấp phép là gì?

Thông tin với báo chí, thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết: Trong quá trình triển khai xây dựng, Bộ Tài chính đã nghiên cứu rất nhiều kinh nghiệm của các nước trong khu vực và quốc tế, đánh giá tình hình tài sản tham gia giao dịch mua bán tài sản mã hóa của công dân Việt Nam, tham gia cùng các chuyên gia trong lĩnh vực tổ chức các hội thảo, hội nghị thời gian qua.

"Đây là lĩnh vực rất mới, thực sự rất khó khi vừa xây dựng phát triển, vừa tổ chức triển khai an toàn, bền vững trong điều kiện mới và cũng không phải có nhiều quốc gia chấp nhận, cho phép giao dịch loại tài sản này. Do đó, chúng tôi phải có đánh giá rất kỹ cùng các cơ quan có liên quan", Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nói và cho biết, hiện nay, Bộ Tài chính cơ bản hoàn chỉnh đề án trên tất cả các khía cạnh và đề xuất báo cáo với Chính phủ. Chính phủ cũng rất thận trọng và có báo cáo lên Bộ Chính trị để xin chủ trương thí điểm.

"Theo đánh giá của chúng tôi, với kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Tài chính sẽ hoàn chỉnh theo chỉ đạo kết luận đó và sẽ báo cáo với Chính phủ để ban hành các quy định liên quan đến việc tổ chức thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa ở Việt Nam, trong tháng 8 nếu đánh giá sớm", ông Chi thông tin.

Về số lượng sàn giao dịch được cấp phép, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, theo đánh giá và đề xuất của Bộ Tài chính trong dự kiến, trước tiên Bộ sẽ phải làm rõ các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn cả về CNTT, quy trình, năng lực tài chính, năng lực chuyên môn của tổ chức có đề xuất tham gia cung cấp dịch vụ này, trên cơ sở đó công khai minh bạch các điều kiện để xem xét và lựa chọn.

Thứ hai, trong đề xuất dự kiến của Bộ Tài chính, sẽ khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân tham gia thực hiện công việc này, với tinh thần theo đúng chủ trương của Đảng, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Đây là lĩnh vực mới và sáng tạo, đòi hỏi tính năng động, sáng tạo nên chúng tôi hướng tới việc khuyến khích như thế.

Để đảm bảo tính cạnh tranh, trong thời gian thí điểm, chắc chắn sẽ có hơn 1 sàn cung cấp dịch vụ này nhưng cũng sẽ không có quá nhiều bởi nếu quá nhiều sàn thì thời gian đánh giá sau thí điểm sẽ khó khăn hơn.