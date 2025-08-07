Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia sàn giao dịch tài sản mã hoá

Trong đề xuất dự kiến của Bộ Tài chính sẽ khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân tham gia thực hiện công việc này với tinh thần Nghị quyết 68.

Thiên Tuấn

Chiều 7/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 7/2025.

Tại đây, báo chí đề nghị Bộ Tài chính cho biết việc thực hiện thí điểm giao dịch tài sản mã hóa đã được triển khai thế nào? Dự kiến có bao nhiêu sàn giao dịch đã được cấp phép, điều kiện để được cấp phép là gì?

img8776-175455676218942811429.jpg

Thông tin với báo chí, thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết: Trong quá trình triển khai xây dựng, Bộ Tài chính đã nghiên cứu rất nhiều kinh nghiệm của các nước trong khu vực và quốc tế, đánh giá tình hình tài sản tham gia giao dịch mua bán tài sản mã hóa của công dân Việt Nam, tham gia cùng các chuyên gia trong lĩnh vực tổ chức các hội thảo, hội nghị thời gian qua.

"Đây là lĩnh vực rất mới, thực sự rất khó khi vừa xây dựng phát triển, vừa tổ chức triển khai an toàn, bền vững trong điều kiện mới và cũng không phải có nhiều quốc gia chấp nhận, cho phép giao dịch loại tài sản này. Do đó, chúng tôi phải có đánh giá rất kỹ cùng các cơ quan có liên quan", Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nói và cho biết, hiện nay, Bộ Tài chính cơ bản hoàn chỉnh đề án trên tất cả các khía cạnh và đề xuất báo cáo với Chính phủ. Chính phủ cũng rất thận trọng và có báo cáo lên Bộ Chính trị để xin chủ trương thí điểm.

"Theo đánh giá của chúng tôi, với kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Tài chính sẽ hoàn chỉnh theo chỉ đạo kết luận đó và sẽ báo cáo với Chính phủ để ban hành các quy định liên quan đến việc tổ chức thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa ở Việt Nam, trong tháng 8 nếu đánh giá sớm", ông Chi thông tin.

Về số lượng sàn giao dịch được cấp phép, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, theo đánh giá và đề xuất của Bộ Tài chính trong dự kiến, trước tiên Bộ sẽ phải làm rõ các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn cả về CNTT, quy trình, năng lực tài chính, năng lực chuyên môn của tổ chức có đề xuất tham gia cung cấp dịch vụ này, trên cơ sở đó công khai minh bạch các điều kiện để xem xét và lựa chọn.

Thứ hai, trong đề xuất dự kiến của Bộ Tài chính, sẽ khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân tham gia thực hiện công việc này, với tinh thần theo đúng chủ trương của Đảng, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Đây là lĩnh vực mới và sáng tạo, đòi hỏi tính năng động, sáng tạo nên chúng tôi hướng tới việc khuyến khích như thế.

Để đảm bảo tính cạnh tranh, trong thời gian thí điểm, chắc chắn sẽ có hơn 1 sàn cung cấp dịch vụ này nhưng cũng sẽ không có quá nhiều bởi nếu quá nhiều sàn thì thời gian đánh giá sau thí điểm sẽ khó khăn hơn.

#sàn giao dịch #tài sản mã hoá #kinh tế tư nhân #tài chính #kinh tế #nghị quyết 68

Bài liên quan

Chính trị

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3%

Theo thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng năm 2025 đạt 3.993,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Chiều 7/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 7/2025.

b603dd1963a6eaf8b3b7.jpg
Xem chi tiết

Giải mã

Đầu tuần mới, 2 tuổi phát tài làm 1 được 10, 2 tuổi khó khăn trăm đường

2 ngày đầu tuần mới, có 2 con giáp gặp nhiều thuận lợi, làm 1 hưởng 10, trong khi có 2 con giáp bận sấp mặt mà khó khăn chất chồng.

Tuổi Dậu: Thứ 2 và thứ 3 tuần này, người tuổi Dậu có quý nhân phù trợ, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính và công việc kinh doanh. Nhờ sự lanh lợi, quyết đoán và chịu khó học hỏi, tuổi Dậu nắm bắt được thời cơ quý giá mà người khác dễ dàng bỏ qua.

Xem chi tiết

Chính trị

Thủ tướng dự hội nghị triển khai Nghị quyết về Trung tâm tài chính quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ dự hội nghị triển khai Nghị quyết 222 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM.

Sáng 2/8), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã dự hội nghị triển khai Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Cùng tham dự có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo bộ, ngành, TP HCM.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới