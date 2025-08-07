Hà Nội

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3%

Theo thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng năm 2025 đạt 3.993,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Thiên Tuấn

Chiều 7/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 7/2025.

b603dd1963a6eaf8b3b7.jpg

Thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh, Bộ Tài chính cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng năm 2025 đạt 3.993,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu: doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm 76,4%; dịch vụ lưu trú, ăn uống chiếm 12,1%; du lịch lữ hành chiếm 1,3%; dịch vụ khác chiếm 10,2%.

Đối với xuất, nhập khẩu hàng hóa, trong tháng 7/2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 82,27 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 514,7 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,8%; nhập khẩu tăng 17,9%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 10,18 tỷ USD.

Đặc biệt, đối với tình hình đăng ký doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết tháng 7/2025, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 174.047 doanh nghiệp, tăng 22,88% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 107.710 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 928.354 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 670.049 lao động, tăng 10,62% về số doanh nghiệp, tăng 5,5% về số vốn đăng ký và tăng 11,55% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 88.610 doanh nghiệp, tăng 13,6%; 41.477 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 16,7%; 14.264 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 20,5%.

Với tình trạng nhiều doanh nghiệp đang chờ làm thủ tục giải thể, cho thấy diễn biến thanh lọc thị trường đang diễn ra. Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động để chờ giải thể tăng cao, cùng với số doanh nghiệp đã hoàn tất giải thể, cho thấy một xu hướng rút lui khỏi thị trường của nhiều doanh nghiệp.

Chính trị

Thủ tướng bổ sung 5 thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1664/QĐ-TTg bổ sung thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách.

Quyết định bổ sung 5 thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách gồm các ông:

1. Ông Phạm Quang Vinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

Xã hội

Hàng trăm doanh nghiệp ở Nghệ An bị "bêu tên" vì nợ thuế khủng

Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa công khai danh sách 441 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 1.256 tỷ đồng.

Ngày 5/8, thông tin từ Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, từ tháng 7/2025, đơn vị đã công khai danh sách 441 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền lên tới hơn 1.256 tỷ đồng.

Đây là mức nợ cao kỷ lục từ trước đến nay tại địa phương, trong đó có doanh nghiệp nợ vượt 1.000 tỷ đồng...

Chính trị

Xem xét hỗ trợ Nghệ An thêm 500 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ quyết định hỗ trợ Nghệ An 100 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ. Bộ Tài chính được giao xem xét bổ sung thêm 500 tỷ đồng từ các nguồn dự phòng.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thông tin như trên tại cuộc làm việc tại tỉnh Nghệ An trong chuyến thăm hỏi, động viên người dân chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, chiều 3/8.

Mưa lũ đã khiến toàn tỉnh Nghệ An ước tính thiệt hại lên tới 3.635 tỷ đồng. Trong đó, có 450 ngôi nhà bị sập, vùi lấp hoặc bị cuốn trôi hoàn toàn; 5.426 ngôi nhà bị ngập sâu, tài sản bên trong bị hư hỏng, trôi mất sau khi nước rút; thêm 1.601 nhà khác bị hư hỏng do ảnh hưởng của dòng nước lũ và sạt lở đất… gây thiệt hại 1.545 tỷ đồng.

