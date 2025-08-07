Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3%

Theo thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng năm 2025 đạt 3.993,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Chiều 7/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 7/2025.

Thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh, Bộ Tài chính cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng năm 2025 đạt 3.993,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu: doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm 76,4%; dịch vụ lưu trú, ăn uống chiếm 12,1%; du lịch lữ hành chiếm 1,3%; dịch vụ khác chiếm 10,2%.

Đối với xuất, nhập khẩu hàng hóa, trong tháng 7/2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 82,27 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 514,7 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,8%; nhập khẩu tăng 17,9%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 10,18 tỷ USD.

Đặc biệt, đối với tình hình đăng ký doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết tháng 7/2025, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 174.047 doanh nghiệp, tăng 22,88% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 107.710 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 928.354 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 670.049 lao động, tăng 10,62% về số doanh nghiệp, tăng 5,5% về số vốn đăng ký và tăng 11,55% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 88.610 doanh nghiệp, tăng 13,6%; 41.477 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 16,7%; 14.264 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 20,5%.

Với tình trạng nhiều doanh nghiệp đang chờ làm thủ tục giải thể, cho thấy diễn biến thanh lọc thị trường đang diễn ra. Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động để chờ giải thể tăng cao, cùng với số doanh nghiệp đã hoàn tất giải thể, cho thấy một xu hướng rút lui khỏi thị trường của nhiều doanh nghiệp.