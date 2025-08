Xử phạt tài xế xe tải vượt ẩu trên quốc lộ 20

Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị L.T.T.H về hành vi lùi xe trên cao tốc.

Ngày 25/6, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên vừa lập biên bản xử phạt bà L.T.T.H. (44 tuổi, ở Hà Nội) do có hành vi điều khiển ô tô đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Với hành vi này, nữ tài xế sẽ bị phạt 35 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.