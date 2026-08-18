Khởi tố vợ chồng Phú Lê và vợ Lã Thúy Kiều

Lê Văn Phú (Phú Lê) cùng vợ Lã Thúy Kiều và 2 người khác bị khởi tố các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; phát hành trái phép hoá đơn.

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm: Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan về các tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; phát hành trái phép hoá đơn.

Đối tượng Lê Văn Phú. Ảnh: VTV

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng 6 năm, Lê Văn Phú (tức Phú Lê) và Lã Thúy Kiều thành lập 3 công ty, kinh doanh nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Các sản phẩm được quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội với nội dung thổi phồng công dụng để thu hút khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định Kiều trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh. Để che giấu doanh thu, Kiều thành lập nhiều hộ kinh doanh, kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân và hộ kinh doanh.

Riêng giai đoạn 2021 - 2025, Công ty Thiên Phú được xác định bán hàng nhưng không lập hóa đơn, không kê khai đầy đủ doanh thu. Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân nhưng không được hạch toán vào sổ sách kế toán.

Để hợp thức lượng hàng đã bán nhưng vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo thu thập thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè để lập hàng trăm hóa đơn bán hàng khống, với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Lê Văn Phú (46 tuổi, quê Yên Bái) được biết đến với biệt danh Phú Lê, thường xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh “giang hồ mạng”, đồng thời tự sản xuất, tham gia một số MV ca nhạc và phim ngắn có nội dung về giới giang hồ.

Phú Lê từng có 2 tiền án, bị phạt tổng cộng 8 năm tù, gồm 6 năm về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 2 năm về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tháng 8/2020, Phú Lê cùng hai người khác bị khởi tố trong vụ hành hung mẹ và dì của Trần Thị Đào, tức Đào “Chi Lê”. Đến tháng 12/2020, TAND huyện Đan Phượng (Hà Nội) đình chỉ vụ án do phía bị hại tự nguyện rút đơn yêu cầu khởi tố; Phú Lê được trả tự do.

Tháng 2/2025, Phú Lê tiếp tục bị Công an TP Hà Nội xử phạt hành chính do dàn dựng cảnh đánh bạc dưới hình thức “xóc bầu, tôm, cua, cá”, sau đó đăng lên mạng xã hội để câu lượt xem và tương tác.

Thời gian gần đây, Phú Lê thường xuất hiện trong các chương trình từ thiện cùng Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng).

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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