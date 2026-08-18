Đường dây mua bán thận, giá mỗi ca lên tới 1,5 tỷ đồng

Lợi dụng nhu cầu ghép thận của người bệnh và hoàn cảnh của người muốn bán thận, các đối tượng kết nối hai bên, hợp thức hoá hồ sơ để che giấu việc mua bán.

Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”, quy định tại Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Những bị can trong đường dây mua bán thận bị bắt

11 đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Đỗ Đăng Khoa (SN 1989, hiện ngụ tại phường Long Bình, thành phố Đồng Nai), Nguyễn Tấn Đạt (SN 1988, hiện ngụ tại phường Phước Long), Phạm Nhất Tiến (SN 1995, ngụ tỉnh Cà Mau); Phạm Thị Mỹ Hà (SN 1994, hiện ngụ tỉnh Gia Lai), Lê Bá Huy (SN 1995, ngụ phường Bình Lợi Trung), Tô Minh Trung (SN 1991, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Cao Thị Dự (sinh năm 1988, hiện ngụ tại xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) Nguyễn Hoàng Quốc Thái (sinh năm 1995, hiện ngụ tại xã Đất Đỏ), Ngô Thụy Tường Vy (sinh năm 1993, hiện ngụ tại phường Phú Lâm), Cao Hữu Đông (sinh năm 1965, hiện ngụ tại phường Hòa Hưng), Huỳnh Thị Thúy Vân (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Khánh Hòa).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Phạm Đỗ Đăng Khoa, Phạm Thị Mỹ Hà và Cao Thị Dự giữ vai trò chính trong các nhóm môi giới mua bán thận.

Phạm Đỗ Đăng Khoa tại cơ quan điều tra

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, tham gia những hội nhóm liên quan đến hiến, ghép thận hoặc thông qua các mối quan hệ cá nhân để tìm kiếm người có nhu cầu. Khi có khách, nhóm này giới thiệu khả năng tìm người bán thận có sức khỏe phù hợp và đưa ra mức giá từ 1,4-1,5 tỷ đồng cho mỗi ca ghép.

Song song đó, các đối tượng tìm kiếm những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cần tiền để thuyết phục bán thận. Giá mua được thỏa thuận thấp hơn số tiền nhận từ người có nhu cầu ghép, qua đó tạo khoản chênh lệch để hưởng lợi bất chính.

Người trực tiếp tìm được người bán và giao dịch thành công có thể nhận 50 triệu đồng tiền môi giới. Người được phân công đưa người bán và người nhận đi khám sức khỏe, xét nghiệm, theo dõi kết quả và hỗ trợ thủ tục được trả 10 triệu đồng mỗi ca thành công.

Sau khi kết quả kiểm tra sức khỏe phù hợp, các đối tượng sắp xếp đưa người bán và người nhận đến bệnh viện khám chuyên sâu, hoàn thiện hồ sơ hiến, ghép thận. Đáng chú ý, để che giấu bản chất giao dịch, các đối tượng hướng dẫn những người liên quan thống nhất nội dung khai báo về mối quan hệ, lý do và động cơ hiến thận; đồng thời hướng dẫn cách trả lời bác sĩ, nhân viên y tế và người tư vấn pháp lý.

Dù hồ sơ thể hiện việc chuyển giao thận dưới hình thức tự nguyện hiến, tặng, thực tế các bên đã thỏa thuận trước về việc mua bán, giá cả và phương thức giao nhận tiền. Sau khi trừ chi phí mua thận, khám, xét nghiệm, đi lại, ăn ở, hoàn thiện hồ sơ và tiền công cho những người tham gia, khoản chênh lệch còn lại được những người tổ chức hưởng lợi.