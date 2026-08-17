Triệt phá đường dây làm giả tiền liên tỉnh tại Cần Thơ

Ngày 17/8, Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa đấu tranh, triệt phá thành công đường dây "Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả" có quy mô chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh, thành phố.

Trước đó, vào khoảng 9h, ngày 6/8, Công an phường Tân An, TP. Cần Thơ tiếp nhận thông tin về việc có một đối tượng sử dụng 1 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi là tiền giả để thanh toán tiền mua nước uống trị giá 46.000 đồng, sau đó nhận lại tiền thừa 454.000 đồng.

Sau khi nhận được tố giác, Công an phường Tân An đã nhanh chóng triển khai lực lượng, truy vết đối tượng. Đến khoảng 18h cùng ngày, xác định được Nguyễn Hồng Ngọc Thảo (SN 3/3/2004, thường trú tại số 204, chung cư B3, khu dân cư 91B, khu vực 7, phường Tân An, TP. Cần Thơ) là đối tượng sử dụng tờ tiền giả nêu trên.

Tang vật của vụ án sản xuất tiền giả

Dùng mạng xã hội tìm mua tiền giả để tiêu thụ

Qua công tác đấu tranh, khai thác, Thảo thừa nhận hành vi của mình, Công an phường Tân An đã khẩn trương báo cáo Ban Giám đốc Công an TP. Cần Thơ chỉ đạo Công an phường phối hợp với Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố tiến hành khám xét khẩn cấp một số địa điểm mà Thảo khai báo cất giấu số tiền nghi giả. Qua đó, thu giữ được thêm 74 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Qua bước đầu làm việc, Thảo khai nhận, do cần tiền để sử dụng và nhằm mục đích thu lợi bất chính, Thảo đã truy cập mạng xã hội Facebook tìm kiếm nguồn mua tiền giả.

Theo đó, từ ngày 4 - 5/8/2026, Thảo đã liên hệ với các đối tượng tên Hiếu và Khải để mua 32 triệu đồng tiền giả và trả cho các đối tượng 6,2 triệu đồng tiền thật. Từ lúc mua tiền giả đến khi bị phát hiện, Thảo khai nhận đã sử dụng 3 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng để trả phí dịch vụ và mua hàng trên địa bàn TP. Cần Thơ. Số tiền còn lại Thảo khai nhận mang đi cất giấu tại 2 địa điểm.

Ngay trong đêm 6/8/2026, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP. Cần Thơ đã thu giữ lại toàn bộ số tiền nghi giả mà Thảo đã sử dụng và cất giấu. Quá trình đấu tranh, Thảo còn khai nhận thêm đã liên hệ để mua tiền giả từ 1 đối tượng khác ở phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp).

Lộ đường dây tiền giả hoạt động liên tỉnh

Trên cơ sở lời khai của Thảo và nhận định, đánh giá tình hình, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã giao Cơ quan An ninh điều tra chủ trì phối hợp cùng Công an phường Tân An và các đơn vị nghiệp vụ truy xét mở rộng điều tra nhằm làm rõ đường dây "Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả" để xử lý triệt để vụ việc.

Thực hiện kế hoạch truy xét, đến khoảng 2h sáng 7/8/2026, tại quán cà phê vỉa hè, đường Nguyễn Sinh Sắc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), Công an TP. Cần Thơ đã bắt được đối tượng Trần Quốc Khải (SN 2000, ngụ ấp Phú An, xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp). Qua kiểm tra trên người đối tượng phát hiện, thu giữ 15 tờ tiền nghi giả mệnh giá 500.000 đồng. Khai thác nhanh đối tượng Khải, qua đó biết được Khải mua số tiền trên từ 1 đối tượng khác ở TP. Hồ Chí Minh.

Các Tổ công tác của Công an TP. Cần Thơ tiếp tục truy xét mở rộng điều tra, đến 14h30 ngày 7/8/2026, tại quán cà phê võng Cây Xanh (tại ấp An Thái, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp), tổ công tác đã bắt giữ Bùi Văn Cường (SN 1988; ngụ ấp Hòa Thới, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang); kiểm tra trên người đối tượng thu được 55.900.000 đồng tiền nghi giả (gồm 41.500.000 đồng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 14.400.000 đồng tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng).

Triệt phá đường dây làm, tiêu thụ tiền giả

Cường khai nhận số tiền trên mua được từ các đối tượng tại khu vực Cửa khẩu Mộc Bài. Tiếp tục khám xét tại nơi ở của Cường tại nhà trọ ở phường Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh, công an thu giữ được thêm 1 tờ tiền nghi giả mệnh giá 500.000 đồng và 12 tờ tiền nghi giả mệnh giá 200.000 đồng.

Đến khoảng 20h ngày 7/8/2026, Công an TP. Cần Thơ bắt được thêm 2 đối tượng, trong đó có 1 đối tượng cầm đầu hành vi làm tiền giả là Huỳnh Quốc Thanh (SN 1998, xã Trà Vòng, tỉnh Tây Ninh). Kiểm tra trên người đối tượng, thu được 96.500.000 đồng gồm 193 tờ tiền nghi giả mệnh giá 500.000 đồng.

Qua khai thác, Thanh khai nhận bản thân cùng một đối tượng khác tên Nguyễn Trần Quốc Định làm tiền giả tại nhà riêng đối tượng Thanh (tại ấp 4, xã Trà Vòng, tỉnh Tây Ninh). Ngoài ra, Thanh khai nhận đã bán cho một đối tượng tên Cường ở TP Hồ Chí Minh 24.000.000 đồng tiền giả để sử dụng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thanh tại phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Cơ quan Công an đã thu giữ 126 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi giả (19 tờ thành phẩm và 107 tờ chưa thành phẩm, tổng số tiền 63.000.000 đồng), 14 tờ mệnh giá 200.000 đồng nghi giả (1 tờ thành phẩm và 13 tờ chưa thành phẩm, tổng số tiền 2.800.000 đồng) và toàn bộ phương tiện đối tượng sử dụng làm, sản xuất tiền giả gồm: máy in màu đa năng, laptop, mực in, công cụ khác liên quan. Đối tượng Hùynh Quốc Thanh đã khai nhận quy trình làm, sản xuất tiền giả.

Theo đó, để có tiền tiêu sài Thanh và Định đã bàn bạc, nghiên cứu trên mạng về quy trình làm tiền giả nên 2 đối tượng đã sử dụng laptop cá nhân của Thanh và cùng nhau góp tiền để mua máy in màu và các trang thiết bị cần thiết khác để thực hiện hành vi phạm tội.

Tiền giả được rao bán qua mạng xã hội

Sau khi thành phẩm tiền giả các đối tượng dùng mạng xã hội đăng tải lên nhóm và trao đổi để mua bán. Các đối tượng khai nhận đã làm ra tiền giả từ tháng 2/2026 đến khi bị bắt, chúng đã bán cho các đối tượng ở nhiều địa điểm khác nhau như: Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Cần Thơ.

Bắt và kiểm tra trên người đối tượng Nguyễn Trần Quốc Định (SN 1998, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh), cơ quan Công an thu giữ 1.000.000 đồng gồm 2 tờ mệnh giá 500.000 đồng nghi giả. Qua làm việc đối tượng Định khai nhận là người giúp Thanh làm tiền giả, số tiền giả này do Thanh đưa cho để tiêu xài cá nhân.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Định tại địa chỉ ấp Phước Hội (xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh) phát hiện, tạm giữ 3.200.000 đồng gồm 6 tờ mệnh giá 500.000 đồng và 1 tờ 200.000 đồng nghi giả. Khai thác lời khai của đối tượng Định phù hợp với Thanh, sau khi tiêu hưởng lợi. thụ số tiền thu được từ tiền thật trừ đi các chi phí làm ra sẽ chia đều nhau và cùng nhau hưởng lợi.

Tiếp tục khai thác các đối tượng liên quan, đến 19h ngày 8/8/2026, xã Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, Công an TP. Cần Thơ tiếp tục bắt đối tượng Nguyễn Đức Cường, SN 2007, xã Trường Xuân, tỉnh Đắk Nông, kiểm tra trên người và tại nơi ở đối tượng, thu giữ 68 tờ tiền nghi giả mệnh giá 500.000 đồng.

Qua trưng cầu giám định các tờ tiền thu giữ từ các đối tượng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 14 thông tin các tờ tiền được giám định không phù hợp với các đặc điểm bảo an của tiền Polymer 500.000 đồng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng thưởng bằng tiền từ Quỹ phòng, chống tội phạm thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ghi nhận thành tích trên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã có quyết định tặng thưởng bằng tiền từ Quỹ phòng, chống tội phạm thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.