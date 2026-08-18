Cụ bà 91 tuổi sốc mất máu do u dạ dày, cuộc đua tìm nhóm máu hiếm cấp cứu

Hơn 4 giờ phẫu thuật căng thẳng, cụ bà được truyền 10 đơn vị khối hồng cầu AB Rh(D) âm cùng nhiều chế phẩm máu để vượt qua nguy kịch.

Sốc mất máu do khối u dạ dày chảy máu ồ ạt

Bệnh nhân N.T.H. (91 tuổi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng da niêm mạc nhợt, mạch nhanh, huyết áp tụt sâu, thể trạng suy kiệt.

Theo gia đình, khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, cụ bà xuất hiện đi ngoài phân đen. Người bệnh có tiền sử suy tim nhưng đã bỏ điều trị và đái tháo đường type 2.

Trước tình trạng sốc mất máu, các bác sĩ nhanh chóng kích hoạt quy trình cấp cứu. Thăm khám, xét nghiệm và nội soi xác định bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa nặng do khối u vùng tâm vị - đáy vị dạ dày đang chảy máu.

Mất máu tiếp tục diễn tiến, đe dọa tính mạng, khiến ê-kíp phải chỉ định phẫu thuật cấp cứu tối khẩn. Tuy nhiên, khó khăn đặc biệt xuất hiện khi kết quả xác định bệnh nhân mang nhóm máu AB Rh(D) âm.

BSCKII. Nguyễn Huy Thạch, Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu, cho biết tại Việt Nam, nhóm máu Rh(D) âm chỉ chiếm khoảng dưới 0,1% dân số. Nhóm AB Rh(D) âm đặc biệt hiếm, chỉ khoảng 0,05% dân số.

Theo bác sĩ, việc tìm nguồn máu phù hợp trong tình huống cấp cứu, khi thời gian được tính bằng phút, là thách thức rất lớn. Người mang nhóm máu AB Rh(D) âm có thể nhận khối hồng cầu từ các nhóm O, A, B và AB có Rh(D) âm, song nguồn máu Rh(D) âm trong cộng đồng rất hạn chế.

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Báo động đỏ nội viện, huy động nguồn máu hiếm

Ngay lập tức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kích hoạt báo động đỏ nội viện. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, các chuyên khoa Ngoại tổng hợp 1, Gây mê hồi sức và Trung tâm Huyết học - Truyền máu phối hợp hội chẩn, đồng thời chuẩn bị phẫu thuật và huy động nguồn máu Rh(D) âm từ các câu lạc bộ hiến máu, tình nguyện viên.

BSCKII. Lưu Ngọc Hùng, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp 1, cho biết trong quá trình mổ, ê-kíp phát hiện khối u dạ dày kích thước lớn đang chảy máu ồ ạt, đồng thời xâm lấn sâu vào vùng đuôi tụy và rốn lách.

Để kiểm soát chảy máu và xử lý tổn thương, các phẫu thuật viên phải thực hiện cuộc mổ lớn, gồm cắt cực trên dạ dày, cắt đuôi tụy và cắt lách.

Diện phẫu thuật rộng, tổn thương liên quan nhiều mạch máu lớn khiến bệnh nhân mất máu nghiêm trọng và xuất hiện rối loạn đông máu nặng.

BSCKI. Nguyễn Văn Tam, Phó Trưởng khoa Gây mê hồi sức, cho biết người bệnh 91 tuổi, đồng thời có nhiều bệnh lý nền. Trong mổ, huyết động nhiều thời điểm không ổn định, bệnh nhân phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao để duy trì huyết áp và tưới máu các cơ quan.

Ê-kíp gây mê hồi sức liên tục vừa hồi sức tích cực, vừa truyền máu, các chế phẩm máu và điều chỉnh rối loạn đông máu.

Trong quá trình phẫu thuật và hồi sức sau mổ, người bệnh được truyền 10 đơn vị khối hồng cầu AB Rh(D) âm cùng các chế phẩm máu khác để bù lượng máu mất lớn.

Bên ngoài phòng mổ, các tình nguyện viên mang nhóm máu Rh(D) âm tại Thanh Hóa cũng nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi của bệnh viện, hiến những đơn vị máu quý giá phục vụ cấp cứu.

Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, ê-kíp kiểm soát được tình trạng chảy máu và xử lý tổn thương phức tạp. Tuy nhiên, tiên lượng sau mổ vẫn nặng nề do bệnh nhân tuổi cao, mất máu nhiều và có nhiều bệnh lý nền.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và hồi sức tích cực tại Khoa Gây mê hồi sức. Các bác sĩ liên tục đánh giá chức năng tim mạch, hô hấp, đông máu và đáp ứng điều trị.

Sau hơn một tháng theo dõi, điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

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