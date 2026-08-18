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Quân sự - Thế giới

Hàn Quốc kỳ vọng Mỹ - Triều Tiên nối lại đàm phán ngoại giao

Hàn Quốc đã bày tỏ hy vọng về việc Mỹ và Triều Tiên nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao.

An An (Theo AP)

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cuối ngày 17/8 cho biết, Chính phủ Hàn Quốc hy vọng "mối quan hệ hữu nghị" giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ dẫn đến "đối thoại có ý nghĩa" giữa Washington và Bình Nhưỡng, theo AP.

Văn phòng này cho biết thêm Hàn Quốc sẽ thực hiện các nỗ lực ngoại giao cần thiết vì mục đích đó.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un từng nói rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Theo AP, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ủng hộ việc cải thiện quan hệ với Triều Tiên. Kể từ khi nhậm chức năm ngoái, Chính phủ của ông đã thực hiện những bước đi chủ động để cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng.

Hôm 15/8, Tổng thống Lee Jae Myung đề xuất hai miền Triều Tiên nên bắt đầu đàm phán chính thức về việc chấm dứt chiến tranh kéo dài, đồng thời cam kết tìm kiếm một chế độ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Được biết, về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh kể từ khi cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến, chứ không phải một hiệp ước hòa bình.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Hàn Quốc và Mỹ cũng đang thảo luận chặt chẽ về những đóng góp thiết thực có thể thực hiện để khôi phục tự do hàng hải ở eo biển Hormuz.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Triều Tiên phóng tên lửa hành trình hồi tháng 5/2025

Nguồn video: VTV
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