Cảnh giác thông tin giả, lừa đảo nhắm vào tân sinh viên

Thông tin giả mạo, lừa đảo và kích động trên mạng xã hội đe dọa an toàn của sinh viên, nhiều trường khuyến cáo sinh viên cảnh giác và báo ngay khi phát hiện.

Trước tình trạng thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền trên không gian mạng, nhiều trường đại học tại Hà Nội như Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Thủy lợi, Đại học Kiến trúc Hà Nội... liên tiếp phát cảnh báo, yêu cầu sinh viên giữ bình tĩnh, tỉnh táo và nâng cao trách nhiệm khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin.

Theo cảnh báo của các nhà trường, một số bài viết được xây dựng theo hướng đánh vào cảm xúc, lòng trắc ẩn của người đọc có thể bị lợi dụng để kích động, lôi kéo sinh viên tham gia các hoạt động tụ tập đông người, biểu tình hoặc tưởng niệm trái phép, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Cảnh báo nguy cơ lừa đảo và kích động trong giới trẻ qua mạng xã hội

Các trường đề nghị sinh viên không tương tác, bình luận hoặc chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng, đặc biệt với các thông tin liên quan đến những vấn đề nhạy cảm. Nhà trường cũng lưu ý, việc chia sẻ hoặc bình luận thiếu kiểm soát có thể khiến người sử dụng mạng xã hội phải đối mặt với những hệ quả, trong đó có rủi ro pháp lý nếu nội dung vi phạm quy định.

Không chỉ đối diện nguy cơ tiếp nhận thông tin sai lệch, tân sinh viên trúng tuyển năm 2026 còn có thể trở thành mục tiêu của các nhóm lừa đảo trực tuyến. Lợi dụng thời điểm chuẩn bị nhập học, các đối tượng lập nhiều hội, nhóm trên Facebook, Zalo, Telegram với danh nghĩa lớp, câu lạc bộ hoặc cộng đồng sinh viên để tiếp cận người mới.

Một số thủ đoạn được cảnh báo gồm mời tham gia các khóa học, câu lạc bộ không rõ nguồn gốc; dụ dỗ vay tiền, mua hàng trả góp; yêu cầu cài đặt ứng dụng tài chính không xác định hoặc gửi đường link chứa mã độc. Các đối tượng cũng có thể đưa ra lời mời làm "việc nhẹ, lương cao", yêu cầu nộp tiền đặt cọc hoặc tìm cách lấy mã OTP, thông tin tài khoản và dữ liệu cá nhân.

Tại Trường Đại học Thủy lợi, lực lượng bảo vệ phát hiện một số trường hợp người lạ giả danh người thân để tìm cách vào khuôn viên trường hoặc xuất hiện tại các hàng quán quanh cổng trường nhằm tiếp cận, chèo kéo sinh viên.

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội cũng cảnh báo việc giả mạo nhà trường để lập nhóm và thu các khoản phí trái phép. Đơn vị này khẳng định, các thông tin hướng dẫn nhập học và khoản thu chính thức sẽ được nhà trường gửi trực tiếp đến từng tân sinh viên sau khi hoàn tất thủ tục theo quy định.

Cảnh báo nguy cơ lừa đảo và kích động trong giới trẻ qua mạng xã hội

Tình trạng giả mạo thông tin nhập học cũng được cảnh báo tại một số trường đại học ở phía Nam. Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ ghi nhận thủ đoạn giả mạo thông báo trúng tuyển, yêu cầu thí sinh chuyển tiền để xác nhận nhập học hoặc truy cập đường link không rõ nguồn gốc, qua đó có nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản và thông tin cá nhân.

Các cơ quan quản lý giáo dục và nhà trường khuyến cáo sinh viên, thí sinh cần kiểm tra thông tin qua kênh chính thức trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến chuyển tiền, cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc cài đặt ứng dụng. Nhà trường không yêu cầu người học cung cấp mã OTP cho cá nhân, tổ chức không có thẩm quyền.

Khi phát hiện tài khoản, nhóm hoặc cá nhân có dấu hiệu giả mạo, lừa đảo hay phát tán nội dung kích động, sinh viên cần lưu lại thông tin, không tiếp tục tương tác và thông báo cho Phòng Công tác Sinh viên, bộ phận chức năng của nhà trường hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.