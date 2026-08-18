Rạng danh truyền thống hiếu học họ Phan và thân hữu: Lễ tuyên dương báo công dâng Bác tại Ba Đình lịch sử

Trong không khí tưng bừng phấn khởi hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hội đồng Họ Phan Việt Nam, CLB Doanh nhân họ Phan miền Bắc và Thân hữu, Hội đồng họ Phan tỉnh Nghệ An cùng Hội đồng họ Phan tỉnh Phú Thọ đã phối hợp tổ chức trọng thể Lễ tuyên dương, báo công dâng Bác năm 2026.

Sự hiện diện của các vị lãnh đạo cấp cao và những “Bông hoa” ngát hương dâng Bác

Sau khi thực hiện nghi lễ báo công trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Lễ vinh danh chính thức diễn ra tại Hội trường A, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Buổi lễ vinh dự đón nhận Lẵng hoa tươi thắm của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tiến sĩ Phan Chí Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật –Tư pháp Quốc hội khóa XVI, Hội đồng họ Phan Việt Nam, Trung tướng Phan Tùng Sơn, Giám đốc Học viện Hậu cần- Bộ Quốc phòng, Trung tâm Xúc tiến thương mại dòng họ Vũ Võ Việt Nam… sự hiện diện của các vị lãnh đạo, đại biểu cấp cao:

Thiếu tướng Phan Khắc Hải – Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, Chủ tịch Hội đồng họ Phan Việt Nam.

– Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, Chủ tịch Hội đồng họ Phan Việt Nam. GS.TSKH Phan Xuân Dũng – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

– Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ông Phan Bùi Kỳ – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng họ Phan Việt Nam.

– Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng họ Phan Việt Nam. Ông Phan Hồng Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Chủ tịch CLB Doanh nhân họ Phan miền Bắc và thân hữu.

– Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Chủ tịch CLB Doanh nhân họ Phan miền Bắc và thân hữu. Ông Phan Hồng Nguyên – Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp.

– Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp. Ông Phan Quốc Vương – Phó Chủ tịch CLB Doanh nhân họ Phan miền Bắc và thân hữu.

– Phó Chủ tịch CLB Doanh nhân họ Phan miền Bắc và thân hữu. Ông Phan Bùi Linh – Ủy viên thường trực Hội đồng họ Phan Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Phan tỉnh Nghệ An.

– Ủy viên thường trực Hội đồng họ Phan Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Phan tỉnh Nghệ An. Thiếu tướng Phan Xuân Sơn – Nguyên Phó Chánh thanh tra Bộ Công an, Ủy viên trường trực Hội đồng họ Phan Việt Nam.

– Nguyên Phó Chánh thanh tra Bộ Công an, Ủy viên trường trực Hội đồng họ Phan Việt Nam. Ông Phan Ngọc Thành – Chủ tịch Hội đồng họ Phan tỉnh Phú Thọ.

– Chủ tịch Hội đồng họ Phan tỉnh Phú Thọ. Cùng sự góp mặt của đông đảo các đại biểu, đại diện Hội đồng Họ Phan các tỉnh, thành phố, các bậc phụ huynh và con cháu dòng họ.



Đại diện Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn

Trong dòng chảy lịch sử vẻ vang với những danh nhân như Lưỡng Quốc Thám hoa Phan Kính, nhà bác học Phan Huy Chú, chí sĩ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh hay Tiến sĩ, Luật sư Phan Văn Trường, truyền thống hiếu học ấy hôm nay tiếp tục được thắp sáng bởi 68 gương mặt học sinh, sinh viên xuất sắc .

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Nổi bật nhất trong số đó là nhóm học sinh đặc biệt xuất sắc đạt giải các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế, nhận Bằng Vinh danh:

Em Phan Đăng Khánh (học sinh Lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội) với chuỗi thành tích vô cùng ấn tượng: Giải Nhất cuộc thi tìm tòi và sáng tạo Toán học 2025; Giải Nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026 (đề tài “Phát triển giải pháp đánh giá nhanh nguy cơ sữa giả bằng quang phổ hồng ngoại kết hợp Cheometrics”); đặc biệt là tấm Huy chương Vàng Cuộc thi Phát minh và Sáng kiến Quốc tế Prix Eiffel.

(học sinh Lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội) với chuỗi thành tích vô cùng ấn tượng: Giải Nhất cuộc thi tìm tòi và sáng tạo Toán học 2025; Giải Nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026 (đề tài “Phát triển giải pháp đánh giá nhanh nguy cơ sữa giả bằng quang phổ hồng ngoại kết hợp Cheometrics”); đặc biệt là tấm Huy chương Vàng Cuộc thi Phát minh và Sáng kiến Quốc tế Prix Eiffel. Em Phan Bảo Ngọc (học sinh Lớp 8GN, Trường THCS & THPT Newton, Hà Nội) xuất sắc giành Huy chương Bạc Olympic quốc tế ASMO.

(học sinh Lớp 8GN, Trường THCS & THPT Newton, Hà Nội) xuất sắc giành Huy chương Bạc Olympic quốc tế ASMO. Em Nguyễn Thế Phong (học sinh Lớp 8A2, Trường THCS Giảng Võ 2, Hà Nội) – con em gia đình thân hữu – vinh dự đạt Huy chương Bạc vòng quốc tế Kangaroo IKLC.

(học sinh Lớp 8A2, Trường THCS Giảng Võ 2, Hà Nội) – con em gia đình thân hữu – vinh dự đạt Huy chương Bạc vòng quốc tế Kangaroo IKLC. Đặc biệt, vinh dự đại diện cho thế hệ trẻ đọc lời báo công dâng Bác là em Phan Khánh Quỳnh (học sinh Lớp 10 C1 Chuyên ngữ văn – Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bộ Châu tỉnh Nghệ An) với thành tích Thủ khoa môn Ngữ văn năm học 2025-2026.

Mỗi thành tích là một “bông hoa” tươi thắm được vun trồng từ sự nỗ lực của cá nhân, sự đồng hành của gia đình và nhà trường.

Những gương mặt xuất sắc, tiêu biểu năm 2026 và phụ huynh vinh dự nhận Bằng Vinh danh do Lãnh đạo cấp cao trao tặng.

Trao truyền trách nhiệm từ thế hệ đi trước

Lễ tuyên dương không chỉ dừng lại ở hoạt động khen thưởng. Thông qua chương trình, các thế hệ đi trước mong muốn trao truyền cho thế hệ trẻ tinh thần học tập, ý chí vươn lên.

Những phần thưởng ý nghĩa, cùng Bằng vinh danh và Thư khen được GS.TSKH Phan Xuân Dũng và các vị lãnh đạo trực tiếp trao tặng tuy mang ý nghĩa tinh thần là chủ yếu, nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự kỳ vọng to lớn. Các em được dặn dò không bao giờ tự mãn với những gì mình đã có, tiếp tục giữ ngọn lửa đam mê học hỏi, tu dưỡng đạo đức và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Các đại biểu, phụ huynh và 68 em học sinh – sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2026 chụp ảnh lưu niệm

Kết nối dòng họ, vun đắp tương lai

Sự kiện năm nay cũng là minh chứng cho sự kết nối mạnh mẽ giữa các thế hệ. Cũng trong khuôn khổ chương trình, CLB Doanh nhân họ Phan miền Bắc và thân hữu đã tổ chức lễ kết nạp 6 hội viên mới gồm: bà Phan Minh Khai (doanh nhân tại Đà Nẵng); ông Phan Quý Bảo (chuyên viên Bộ Giáo dục và Đào tạo); bà Phan Hồng Giang (chuyên gia đổi mới sáng tạo); ông Phan Viết Định (doanh nhân công nghệ AI); ông Phan Văn Phúc (CEO Công ty Đại Thanh) và ông Phan Tuấn Anh (nguyên cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị). Việc kết nạp các hội viên mới được kỳ vọng sẽ mở rộng mạng lưới, tăng cường sự đồng hành và chia sẻ nguồn lực hướng tới cộng đồng.

Khép lại chương trình bằng những vần thơ đầy tự hào: “Họ Phan con, cháu xa gần / Một lòng đoàn kết chuyên cần lập công”, lời hứa trước Lăng Bác của 68 học sinh, sinh viên tiêu biểu chính là động lực lớn lao để thế hệ trẻ họ Phan tiếp tục vươn xa, làm rạng danh dòng tộc và cống hiến cho một Việt Nam hùng cường.