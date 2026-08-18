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Xã hội

Công an giúp người khuyết tật thất lạc một tháng trở về đoàn tụ gia đình

Sau một tháng thất lạc, anh Nguyễn Trọng Tiến, suy giảm trí nhớ từ nhỏ, được Công an xã Thượng Long phát hiện, xác minh và đưa về với gia đình.

Nguyễn Hinh

Ngày 18/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Thượng Cốc vừa xác minh nhân thân, giúp người đàn ông bị khuyết tật nặng trở về với gia đình sau 1 tháng thất lạc.

Khoảng một tháng trước, anh Nguyễn Trọng Tiến (27 tuổi, ngụ tổ dân phố Tân Ước, xã Tân Hòa, TP Hà Nội) bất ngờ rời khỏi nơi cư trú rồi bị thất lạc.

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Gia đình anh Tiến gửi thư cảm ơn lực lượng công an.

Theo gia đình, anh Tiến là người khuyết tật nặng, bị suy giảm trí nhớ từ nhỏ và chưa từng rời khỏi địa phương. Việc anh mất liên lạc khiến gia đình lo lắng, tổ chức tìm kiếm trong thời gian dài nhưng chưa có kết quả.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Thượng Long phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện bất thường về tâm lý, ngơ ngác, mất phương hướng.

Nhận thấy người này cần được hỗ trợ, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã chủ động tiếp cận, đưa về trụ sở, hỗ trợ ăn uống, chăm sóc và động viên tinh thần.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp tra cứu thông tin và kiên trì xác minh, Công an xã Thượng Long từng bước làm rõ nhân thân của nam thanh niên.

Qua đó, lực lượng công an xác định người này là anh Nguyễn Trọng Tiến, người đã được gia đình thông báo mất tích trước đó.

Ngay sau khi xác định được thông tin, Công an xã Thượng Long chủ động liên hệ với gia đình anh Tiến, cách nơi phát hiện hơn 160 km, để thông báo và phối hợp đưa anh trở về.

Ngày 17/8, gia đình anh Tiến có mặt tại Công an xã Thượng Long để đón anh. Sau một tháng thất lạc, anh Tiến được xác định vẫn an toàn, sức khỏe ổn định và trở về đoàn tụ cùng người thân.

Xúc động trước sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thượng Long, gia đình anh Tiến đã gửi thư cảm ơn Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cán bộ công an cứu hai người giữa hồ công viên Văn Lang, Phú Thọ.

#Công an xã Thượng Long #người khuyết tật #Nguyễn Trọng Tiến #người mất tích #Phú Thọ

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