Tiktoker “Tế điên Nam Định” bị bắt

Ngày 18/8/2026, Công an đã bắt Nguyễn Văn Thùy, biệt danh “Tế điên Nam Định” để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Văn Thùy (SN 1976, trú tại 12E, 5 tầng số 4 Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thi hành các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thùy. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định từ năm 1988 đến năm 2020, Nguyễn Văn Thùy có 8 tiền án, tiền sự liên quan đến các hành vi như trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí thô sơ. Người này từng chấp hành án tại một số trại giam thuộc Bộ Công an và Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình.

Sau khi trở về địa phương, Nguyễn Văn Thùy thường xuyên đăng tải video, livestream trên tài khoản Facebook “Tế Điên Official”, trong đó kể về thời gian chấp hành án tại các cơ sở giam giữ.

Đáng chú ý, trong một phiên livestream ngày 11/7/2022, kéo dài 1 giờ 20 phút 42 giây, Nguyễn Văn Thùy kể về thời gian chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh. Theo cơ quan công an, nội dung livestream có nhiều thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Đến ngày 16/4/2023, livestream này thu hút khoảng 37.900 lượt xem cùng hơn 1.000 lượt bình luận, lượt thích, thả tim và chia sẻ.

Quá trình xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã làm việc với các cá nhân, đơn vị liên quan để kiểm tra, xác thực nội dung. Cơ quan công an cho rằng những thông tin Nguyễn Văn Thùy đăng tải về Trại giam Ninh Khánh là bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ quản giáo và Ban Giám thị Trại giam Ninh Khánh, đồng thời gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận và tình hình an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, mặc dù đã được cơ quan chức năng giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định, Nguyễn Văn Thùy vẫn tiếp tục sử dụng mạng xã hội để livestream, phát tán những thông tin mang tính quy kết, xuyên tạc và xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thùy để điều tra về tội danh nêu trên.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thùy được xác định đã thừa nhận những phát ngôn trên mạng xã hội liên quan đến thời gian chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh là thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục nắm tình hình trên không gian mạng, rà soát các tài khoản thường xuyên livestream, đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý, gỡ bỏ những nội dung vi phạm theo quy định pháp luật.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.