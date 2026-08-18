[INFOGRAPHIC] HÀ NỘI: HƠN 12.800 PHƯƠNG TIỆN BỊ CAMERA AI PHÁT HIỆN VI PHẠM

Trong không khí tưng bừng phấn khởi hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hội đồng Họ Phan Việt Nam, CLB Doanh nhân họ Phan miền Bắc và Thân hữu, Hội đồng họ Phan tỉnh Nghệ An cùng Hội đồng họ Phan tỉnh Phú Thọ đã phối hợp tổ chức trọng thể Lễ tuyên dương, báo công dâng Bác năm 2026.