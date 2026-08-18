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[INFOGRAPHIC] HÀ NỘI: HƠN 12.800 PHƯƠNG TIỆN BỊ CAMERA AI PHÁT HIỆN VI PHẠM

Xã hội

[INFOGRAPHIC] HÀ NỘI: HƠN 12.800 PHƯƠNG TIỆN BỊ CAMERA AI PHÁT HIỆN VI PHẠM

Trong một tháng, CSGT Hà Nội xử lý gần 50.400 trường hợp vi phạm; camera AI phát hiện hơn 12.800 phương tiện.

Thiên Anh
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#Hà Nội #vi phạm giao thông #camera AI #phương tiện #xử lý vi phạm

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