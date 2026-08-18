[INFOGRAPHIC] HÀ NỘI: HƠN 12.800 PHƯƠNG TIỆN BỊ CAMERA AI PHÁT HIỆN VI PHẠM

Trong một tháng, CSGT Hà Nội xử lý gần 50.400 trường hợp vi phạm; camera AI phát hiện hơn 12.800 phương tiện.
Mức giá quy đổi chỉ từ 15,5 triệu đồng cùng thiết kế cổ điển, cốp xe rộng tới 30 lít, Wuyang-Honda UQ3 2026 mới hứa hẹn sẽ gây sốt thị trường xe máy điện.
Hà Nội thực hiện sắp xếp, đổi mới mạng lưới trường học, tận dụng không gian dư thừa, nâng cao chất lượng giáo dục và giảm sĩ số lớp học.
Doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trên môi trường số cần chủ động bảo vệ dữ liệu khách hàng, kiểm soát việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin.
Trong không khí tưng bừng phấn khởi hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hội đồng Họ Phan Việt Nam, CLB Doanh nhân họ Phan miền Bắc và Thân hữu, Hội đồng họ Phan tỉnh Nghệ An cùng Hội đồng họ Phan tỉnh Phú Thọ đã phối hợp tổ chức trọng thể Lễ tuyên dương, báo công dâng Bác năm 2026.
Lợi dụng nhu cầu ghép thận của người bệnh và hoàn cảnh của người muốn bán thận, các đối tượng kết nối hai bên, hợp thức hoá hồ sơ để che giấu việc mua bán.
Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Huy Tự đã được các cơ quan chức năng giải quyết đúng quy trình, quy định của pháp luật.
Công an TP Cần Thơ triệt phá đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả hoạt động liên tỉnh, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ hàng trăm tờ tiền giả.
Vụ tai nạn làm 4 phương tiện bị hư hỏng; 1 tài xế (anh H.P.Đ, SN 1973, trú tại Phú Thọ) bị thương nhẹ và đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Thông tin giả mạo, lừa đảo và kích động trên mạng xã hội đe dọa an toàn của sinh viên, nhiều trường khuyến cáo sinh viên cảnh giác và báo ngay khi phát hiện.
Tính đến ngày 17/8, hơn 20 địa phương đã công bố khung kế hoạch năm học 2026-2027. Học sinh nhiều tỉnh thành trở lại trường từ 22/8.
Với cáo buộc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Đậu Thị Huyền Trang bị Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt hơn 12 năm tù.
Ông Lê Thanh Thản bị cáo buộc chỉ đạo xây dựng CT6 Kiến Hưng sai quy hoạch, quảng cáo gian dối để bán 519 căn hộ, thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.
Sáng 17/8, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10, trong đó có ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây.
Điện mặt trời mái nhà đang tạo thêm lựa chọn cho người dân và doanh nghiệp trong việc chủ động nguồn điện, tiết giảm chi phí và sử dụng năng lượng hiệu quả.
Cảnh sát bắt giữ nhiều người liên quan đến ma túy, thu giữ heroin, methamphetamine và khởi tố các vụ tổ chức, sử dụng trái phép chất cấm.
Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông tê liệt, lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra vụ việc.
Sở Y tế Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết qua nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và kiểm soát dịch hiệu quả.
Ngoài việc được đội ngũ Y, bác sĩ khám sức khoẻ, chăm lo phúc lợi, hàng trăm đoàn viên, công nhân, người lao động còn được CSGT tuyên truyền ATGT.
Lực lượng chức năng kịp thời khống chế hỏa hoạn và giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy quán bánh mì Vợ Anh trên đường Điện Biên Phủ (Hải Phòng).
Nhiều người tự mua thuốc nhỏ mắt khi mắc đau mắt đỏ, nhưng điều này có thể gây biến chứng. Cần khám bác sĩ để xác định chính xác nguyên nhân, điều trị đúng cách
Khoảng 7h25 ngày 17/8, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà liền kề tại Khu đô thị mới Phùng Khoang, phường Trung Văn, Hà Nội.