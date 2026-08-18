Rau tiền đạo sau 2 lần mổ lấy thai, sản phụ vượt nguy cơ băng huyết

Rau tiền đạo, fibrinogen giảm, nguy cơ chảy máu cao

Khoa Phụ sản, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa phẫu thuật lấy thai an toàn cho một sản phụ mang thai 37 tuần 3 ngày, được chẩn đoán rau tiền đạo kèm nguy cơ rối loạn đông máu.

Sản phụ mang thai lần thứ tư, có tiền sử mổ lấy thai 2 lần. Trong thai kỳ này, người bệnh được phát hiện rau tiền đạo và nhập viện trong tình trạng ra máu âm đạo.

Kết quả xét nghiệm khi nhập viện cho thấy nồng độ fibrinogen giảm còn 1,6 g/L. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ rối loạn đông máu, đặc biệt đáng lưu ý ở sản phụ rau tiền đạo vì có thể xảy ra chảy máu nhiều, băng huyết trong quá trình phẫu thuật và sau sinh.

Bên cạnh đó, sản phụ có tiền sử viêm gan B. Với thai kỳ có nhiều yếu tố nguy cơ, việc đánh giá toàn diện tình trạng mẹ và thai, đồng thời chuẩn bị phương án xử trí phù hợp được các bác sĩ đặt lên hàng đầu.

Trước nguy cơ sản khoa phức tạp, ê-kíp Khoa Phụ sản đã nhanh chóng đánh giá tình trạng của sản phụ và thai nhi, đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng, đặc biệt tập trung vào kiểm soát nguy cơ chảy máu và băng huyết trong quá trình phẫu thuật.

Sau hội chẩn, các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật lấy thai. Ca mổ diễn ra thuận lợi. Em bé chào đời khỏe mạnh, trong khi sản phụ vượt qua cuộc phẫu thuật an toàn.

Sau 4 ngày điều trị và chăm sóc, sức khỏe của cả hai mẹ con ổn định. Sản phụ hồi phục tốt sau phẫu thuật; em bé bú tốt, các chỉ số sinh tồn của mẹ và bé đều trong giới hạn bình thường.

Ê-kíp phẫu thuật cho mẹ con sản phụ - Ảnh BVCC

Rau tiền đạo cần được quản lý thai kỳ chặt chẽ

Các bác sĩ Khoa Phụ sản, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, rau tiền đạo là tình trạng bánh rau bám thấp và che một phần hoặc toàn bộ lỗ trong cổ tử cung, có thể gây chảy máu âm đạo trong thai kỳ và làm tăng nguy cơ băng huyết khi sinh.

Nguy cơ càng cần được lưu ý ở những sản phụ có tiền sử mổ lấy thai. Khi đồng thời xuất hiện các yếu tố bất lợi liên quan đến đông máu, nguy cơ chảy máu nặng trong và sau phẫu thuật càng đáng quan tâm.

Trường hợp trên cũng cho thấy vai trò của khám thai định kỳ và quản lý thai kỳ chặt chẽ. Sản phụ cần tuân thủ lịch khám, thực hiện các xét nghiệm và siêu âm theo chỉ định, đồng thời thông báo đầy đủ cho bác sĩ về tiền sử sản khoa, đặc biệt là những lần mổ lấy thai trước đó.

Khi xuất hiện ra máu âm đạo trong thai kỳ, đặc biệt ở giai đoạn cuối thai kỳ hoặc đã được chẩn đoán rau tiền đạo, sản phụ cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và theo dõi kịp thời, không tự theo dõi tại nhà.

Sản phụ rau tiền đạo cần lưu ý gì? Tuân thủ lịch khám và theo dõi thai kỳ theo chỉ định của bác sĩ. Thông báo đầy đủ tiền sử mổ lấy thai và các bệnh lý mắc kèm. Khi có ra máu âm đạo, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Với thai kỳ nguy cơ cao, cần sinh và phẫu thuật tại cơ sở có khả năng xử trí sản khoa cấp cứu, đặc biệt là nguy cơ băng huyết và rối loạn đông máu.

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