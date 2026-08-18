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[GALLERY] BYD Sealion 5 DM-i nhận cọc tại Việt Nam, khoảng hơn 700 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] BYD Sealion 5 DM-i nhận cọc tại Việt Nam, khoảng hơn 700 triệu đồng

Mới đây, một số đại lý BYD Việt Nam mới đây đã thông báo nhận đặt cọc cho mẫu Sealion 5 DM-i 2026, mẫu SUV hybrid cắm sạc dự kiến có giá hơn 700 triệu đồng.

Hải Nam
BYD đã công bố những hình ảnh chính thức của mẫu SUV hạng C Sealion 05 mới, với cả hai phiên bản EV và DM-i. Bên cạnh đó, một số đại lý BYD chính hãng Việt Nam cũng đã thông báo nhận đặt cọc cho mẫu Sealion 5 DM-i phiên bản Hybrid.
BYD đã công bố những hình ảnh chính thức của mẫu SUV hạng C Sealion 05 mới, với cả hai phiên bản EV và DM-i. Bên cạnh đó, một số đại lý BYD chính hãng Việt Nam cũng đã thông báo nhận đặt cọc cho mẫu Sealion 5 DM-i phiên bản Hybrid.
Sealion 5 DM-i có chiều dài 4.735 mm, rộng 1.860 mm và cao 1.710 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.712 mm. Các thông số này đưa mẫu xe tới gần nhóm SUV hạng C về kích thước.
Sealion 5 DM-i có chiều dài 4.735 mm, rộng 1.860 mm và cao 1.710 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.712 mm. Các thông số này đưa mẫu xe tới gần nhóm SUV hạng C về kích thước.
Chiều dài tổng thể của mẫu xe SUV BYD Sealion 5 2026 thậm chí nhỉnh hơn Ford Territory và Hyundai Tucson, trong khi chiều dài cơ sở cũng lớn hơn Mazda CX-5.
Chiều dài tổng thể của mẫu xe SUV BYD Sealion 5 2026 thậm chí nhỉnh hơn Ford Territory và Hyundai Tucson, trong khi chiều dài cơ sở cũng lớn hơn Mazda CX-5.
Tại Thái Lan, cả hai phiên bản Dynamic và Premium của BYD Sealion 5 đều được trang bị đèn pha LED dạng thấu kính, mâm hợp kim 18 inch, vô-lăng bọc da tích hợp phím chức năng và bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch.
Tại Thái Lan, cả hai phiên bản Dynamic và Premium của BYD Sealion 5 đều được trang bị đèn pha LED dạng thấu kính, mâm hợp kim 18 inch, vô-lăng bọc da tích hợp phím chức năng và bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch.
Xe được trang bị cần số điện tử, đồng thời hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Phiên bản Premium có thêm cảm biến phía trước, cốp điện, camera 360 độ và màn hình trung tâm 12,8 inch, trong khi bản Dynamic sử dụng màn hình 10,1 inch.
Xe được trang bị cần số điện tử, đồng thời hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Phiên bản Premium có thêm cảm biến phía trước, cốp điện, camera 360 độ và màn hình trung tâm 12,8 inch, trong khi bản Dynamic sử dụng màn hình 10,1 inch.
Bản Premium còn được trang bị ghế trước chỉnh điện có chức năng làm mát, hệ thống âm thanh 8 loa và sạc điện thoại không dây công suất 50 W. Một điểm đáng chú ý trên Sealion 5 DM-i tại Thái Lan là cả hai phiên bản đều được trang bị gói hỗ trợ lái ADAS.
Bản Premium còn được trang bị ghế trước chỉnh điện có chức năng làm mát, hệ thống âm thanh 8 loa và sạc điện thoại không dây công suất 50 W. Một điểm đáng chú ý trên Sealion 5 DM-i tại Thái Lan là cả hai phiên bản đều được trang bị gói hỗ trợ lái ADAS.
Danh sách tính năng gồm: hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp. Các tính năng này không bị giới hạn ở phiên bản cao cấp. Nếu cấu hình tại Việt Nam được giữ tương tự, Sealion 5 DM-i có thể tiếp tục được trang bị ADAS trên toàn bộ các phiên bản.
Danh sách tính năng gồm: hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp. Các tính năng này không bị giới hạn ở phiên bản cao cấp. Nếu cấu hình tại Việt Nam được giữ tương tự, Sealion 5 DM-i có thể tiếp tục được trang bị ADAS trên toàn bộ các phiên bản.
Cung cấp sức mạnh cho BYD Sealion 5 DM-i là hệ truyền động gồm động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện. Hệ thống cho tổng công suất 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm. Xe được trang bị bộ pin dung lượng 18,3 kWh, cho phép chạy hoàn toàn bằng điện tối đa 110 km theo chu trình NEDC.
Cung cấp sức mạnh cho BYD Sealion 5 DM-i là hệ truyền động gồm động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện. Hệ thống cho tổng công suất 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm. Xe được trang bị bộ pin dung lượng 18,3 kWh, cho phép chạy hoàn toàn bằng điện tối đa 110 km theo chu trình NEDC.
Hiện BYD chưa công bố chính thức thời điểm ra mắt, giá bán và cấu hình dành riêng cho thị trường Việt Nam. Những thông tin đang được các đại lý đưa ra hiện mới chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi khi xe được giới thiệu chính thức. Tại Thái Lan, giá xe BYD Sealion 5 DM-i quy đổi từ 623 triệu và 656 triệu đồng.
Hiện BYD chưa công bố chính thức thời điểm ra mắt, giá bán và cấu hình dành riêng cho thị trường Việt Nam. Những thông tin đang được các đại lý đưa ra hiện mới chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi khi xe được giới thiệu chính thức. Tại Thái Lan, giá xe BYD Sealion 5 DM-i quy đổi từ 623 triệu và 656 triệu đồng.
Vieo: Xem cho tiết mẫu xe SUV BYD Sealion 5 DM-i 2026 mới.
Hải Nam
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