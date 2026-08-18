Đau bụng mỗi kỳ kinh, phát hiện lạc nội mạc tử cung xâm lấn trực tràng

Đau bụng dữ dội, rong kinh, tiểu khó và đại tiện ra máu kéo dài 18 tháng, người phụ nữ 48 tuổi phải trải qua đại phẫu đa chuyên khoa.

Tưởng chỉ đau bụng do rong kinh không ngờ u xâm lấn nhiều cơ quan

Suốt 18 tháng, người phụ nữ 48 tuổi phải chịu những cơn đau bụng dữ dội mỗi kỳ kinh, kèm rong kinh, tiểu khó và đại tiện ra máu. Các triệu chứng kéo dài nhưng người bệnh trì hoãn điều trị, đến khi thăm khám, tổn thương lạc nội mạc tử cung đã lan rộng tại vùng chậu.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, các bác sĩ xác định khối lạc nội mạc tử cung đã xâm lấn bàng quang, trực tràng, đồng thời chèn ép cả hai niệu quản, gây ứ nước thận.

Đây là tình trạng khiến việc điều trị trở nên phức tạp, bởi tổn thương không còn khu trú ở tử cung mà liên quan đồng thời đến nhiều cơ quan quan trọng trong vùng chậu.

Người bệnh phải phẫu thuật do u xâm lấn bàng quang, trực tràng - Ảnh BVCC

Người bệnh sau đó được chỉ định phẫu thuật với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa. Các bác sĩ tiến hành cắt tử cung cùng toàn bộ khối tổn thương, xử lý phần bàng quang bị xâm lấn, đồng thời cắt đoạn trực tràng tổn thương và nối lại đường tiêu hóa.

Trong quá trình phẫu thuật, phần bàng quang bị tổn thương được khoét bỏ và khâu tạo hình. Đối với trực tràng, ê-kíp cắt bỏ đoạn bị tổn thương rồi thực hiện nối lại đường tiêu hóa.

Để bảo vệ miệng nối trực tràng, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng và rò tiêu hóa sau phẫu thuật, các bác sĩ mở hồi tràng ra da tạm thời. Phương pháp này giúp phân không đi qua vùng miệng nối trong thời gian tổn thương lành thương.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trì hoãn điều trị khiến cuộc mổ trở nên phức tạp

BS.CKI Phạm Minh Tiến, Khoa Ngoại Tiêu hóa Gan Mật Tụy, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, nếu lạc nội mạc tử cung được phát hiện ở giai đoạn sớm, việc điều trị thường đơn giản hơn. Nhiều trường hợp chỉ cần phẫu thuật cắt tử cung hoặc xử lý các tổn thương khu trú.

Tuy nhiên, ở trường hợp này, bệnh được phát hiện khi khối lạc nội mạc tử cung đã xâm lấn nhiều cơ quan vùng chậu. Việc trì hoãn điều trị khiến tổn thương ngày càng lan rộng, làm cuộc phẫu thuật trở nên phức tạp hơn.

Mẫu bệnh phẩm sau phẫu thuật được gửi giải phẫu bệnh. Kết quả xác định tổn thương là lạc nội mạc tử cung lành tính.

Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh phục hồi tốt. Các cơn đau bụng mỗi kỳ kinh và tình trạng rong kinh chấm dứt; triệu chứng đại tiện ra máu không còn, các biểu hiện đường tiết niệu cũng dần cải thiện.

Hai tháng sau phẫu thuật, hồi tràng tạm thời được đóng lại. Kết quả kiểm tra không ghi nhận dấu hiệu tổn thương xâm lấn.

Bệnh nhân hồi phục sau điều trị - Ảnh BVCC

Lạc nội mạc tử cung: Lành tính nhưng không nên chủ quan

Lạc nội mạc tử cung là bệnh lý lành tính, nhưng tổn thương có thể phát triển và xâm lấn các cơ quan lân cận, đặc biệt khi bệnh kéo dài và không được điều trị phù hợp.

Phụ nữ cần đi khám khi có:

- Đau bụng dữ dội hoặc đau vùng chậu kéo dài, đặc biệt liên quan đến kỳ kinh.

- Rong kinh hoặc tình trạng kinh nguyệt bất thường.

- Tiểu khó, đau khi tiểu hoặc các triệu chứng tiết niệu xuất hiện theo chu kỳ.

- Đại tiện đau, khó đại tiện hoặc đại tiện ra máu, nhất là khi triệu chứng liên quan đến kỳ kinh.

Phát hiện sớm giúp bác sĩ đánh giá mức độ tổn thương, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển và xâm lấn nhiều cơ quan.