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Xã hội

Nhiều tỉnh, thành bắt đầu tựu trường từ ngày 22/8

Tính đến ngày 17/8, hơn 20 địa phương đã công bố khung kế hoạch năm học 2026-2027. Học sinh nhiều tỉnh thành trở lại trường từ 22/8.

Bình Nguyên

Theo kế hoạch đã được các địa phương công bố, học sinh tại nhiều tỉnh, thành sẽ trở lại trường trong khoảng từ ngày 22 đến 29/8. Trong đó, học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 thường được bố trí tựu trường sớm hơn các khối còn lại.

TP Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có lịch tựu trường sớm. Từ ngày 17/8, học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp bắt đầu đến trường, trong khi các khối còn lại tựu trường từ ngày 24/8.

Sáng 17/8, tại nhiều trường ở TP Hồ Chí Minh, học sinh lớp 1 đã có ngày đầu tiên làm quen với thầy cô, bạn bè và môi trường học tập mới.

Học sinh lớp 1, 9 và 12 có thể tựu trường sớm nhất từ ngày 22/8. Ảnh Phương Quyên/Nguồn baoquocte.vn

Học sinh lớp 1, 9 và 12 có thể tựu trường sớm nhất từ ngày 22/8. Ảnh Phương Quyên/Nguồn baoquocte.vn

Tại Hà Nội, các trường mầm non và phổ thông được chủ động xây dựng lịch tựu trường phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo kế hoạch, thời điểm tựu trường sớm nhất là ngày 29/8. Riêng học sinh lớp 1, 9 và 12 có thể đến trường sớm hơn một tuần, từ ngày 22/8.

Tại Nghệ An, Tuyên Quang lấy mốc 24/8 cho tất cả học sinh. Trong khi đó, học sinh Ninh Bình tựu trường muộn nhất, vào 3/9 (riêng lớp 1, 9 và 12 vào 27/8)....

Dù thời điểm tựu trường có sự khác nhau giữa các địa phương, lễ khai giảng năm học 2026-2027 vẫn được tổ chức thống nhất trên cả nước vào ngày 5/9 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch năm học nhưng phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần); Theo khung chung, học kỳ I kết thúc trước ngày 18/1/2027, trong khi học kỳ II hoàn thành trước ngày 31/5/2027; nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho học sinh nghỉ và học bù, đảm bảo tiến độ và kế hoạch học tập. Các địa phương có thể tựu trường sớm và kéo dài thời gian năm học không quá 2 tuần so với quy định. Trong trường hợp đặc biệt, các địa phương cần báo cáo Bộ GD&ĐT trước khi thực hiện.

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#tựu trường #năm học 2026 #lễ khai giảng #học sinh #giáo dục

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