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Xã hội

Vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Nhật Tân 4 xe hư hỏng, một người bị thương nhẹ

Vụ tai nạn làm 4 phương tiện bị hư hỏng; 1 tài xế (anh H.P.Đ, SN 1973, trú tại Phú Thọ) bị thương nhẹ và đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.

Thiên Tuấn

Thông tin từ Cục CSGT cho biết, khoảng 13h29' ngày 17/8/2026, trên cầu Nhật Tân (hướng từ đường Võ Chí Công đi Võ Nguyên Giáp, đoạn thuộc địa bàn phường Hồng Hà, TP.Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe ô tô đi cùng chiều.

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Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Cục CSGT.

Thông tin ban đầu xác định, các phương tiện liên quan: Xe ô tô BKS 22A-213.xx, 19A-622.xx, 29K-061.xx và 19B-024.xx.

Vụ tai nạn làm 4 phương tiện bị hư hỏng; 1 tài xế (anh H.P.Đ, SN 1973, trú tại Phú Thọ) bị thương nhẹ và đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.

Qua kiểm tra nhanh đối với 3 tài xế tại hiện trường, kết quả không có nồng độ cồn trong hơi thở (tài xế bị thương đang được tiếp tục kiểm tra theo quy định).

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Hiện tình hình lưu thông qua khu vực cầu Nhật Tân đã trở lại bình thường. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng cũng thông báo, cá nhân có video clip từ camera hành trình liên quan đến vụ TNGT đề nghị cung cấp cho Phòng CSGT CATP Hà Nội để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Mời quý độc giả xem video: Cháy lớn tại nhà hàng ở Hà Nội. Video: MXH.
#TNGT #tai nạn liên hoàn #cầu nhật tân #hà nội #giao thông

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