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Xã hội

Bắt giữ TikToker 'Tế Điên Nam Định' vì xuyên tạc và xúc phạm

Sau nhiều lần livestream xuyên tạc về trại giam, Nguyễn Văn Thùy bị bắt tạm giam về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, gây ảnh hưởng xấu.

Ngày 18/8, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình xác nhận, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thùy (SN 1976, trú phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bị can Nguyễn Văn Thùy.
Bị can Nguyễn Văn Thùy.

Theo nguồn tin riêng của PV, Viện KSND Khu vực 7 - Ninh Bình đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thùy (trú phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) về tội danh nêu trên.

Nguyễn Văn Thùy được nhiều người biết đến thông qua các video trên Facebook, Tiktok và kênh YouTube. Được biết, người này từng có "thâm niên" ngồi tù với 8 tiền án, tiền sự.

Cụ thể, theo cơ quan công an: Từ năm 1988 đến năm 2020, Nguyễn Văn Thùy đã có 8 tiền án, tiền sự về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ vũ khí thô sơ”. Với các tội danh này, Nguyễn Văn Thùy từng chấp hành án tại các Trại giam của Bộ Công an và Trại Tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình; trong đó thời gian tại Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an là từ ngày 20/01/1996 đến 12/7/1997.

Bị can Nguyễn Văn Thùy (tức Tế điên). Ảnh Công an Ninh Bình
Bị can Nguyễn Văn Thùy (tức Tế điên). Ảnh Công an Ninh Bình

Sau khi mãn hạn tù và trở về địa phương sinh sống, Nguyễn Văn Thùy thường xuyên đăng tải các Video clip và Livestream trên tài khoản Facebook “Tế Điên Official” trên mạng xã hội để kể về thời gian chấp hành án tại các Trại giam của Bộ Công an, Trại Tạm giam của Công an tỉnh Ninh Bình. Trong phiên Livestream ngày 11/7/2022, có thời gian 1 giờ 20 phút 42 giây, Nguyễn Văn Thùy kể về những ngày chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh với các nội dung xuyên tạc, sai sự thật đã thu hút 37.900 lượt xem, hơn 1000 lượt bình luận, lượt like, thả tim và chia sẻ (tính đến ngày 16/4/2023).

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã làm việc với những cá nhân, đơn vị có liên quan để kiểm tra, xác thực toàn bộ sự việc và xác định những thông tin do Nguyễn Văn Thùy lan truyền về Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an là hoàn toàn bịa đặt và sai sự thật; đã xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ quản giáo, Ban Giám thị Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an; gây dư luận xã hội tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cơ quan chức năng và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng.

Đối với Nguyễn Văn Thùy, mặc dù đã được cơ quan chức năng giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự pháp luật; tuy nhiên Nguyễn Văn Thùy vẫn cố ý sử dụng mạng xã hội để Livestream, phát tán nhiều thông tin mang tính quy kết, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan nhằm thu hút sự chú ý, tạo dư luận tiêu cực trên không gian mạng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thùy về tội danh nêu trên.

Trang Facebook của Thùy hiện có hơn 126.000 người theo dõi, cùng các kênh YouTube và TikTok với hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Nội dung các video của Thùy chủ yếu xoay quanh cuộc đời, những năm tháng chấp hành án và những câu chuyện, nhân vật mà người này từng gặp trong thời gian ở trại giam. Thùy từng cho biết muốn chia sẻ những câu chuyện đó như những bài học để cảnh báo người trẻ tránh xa ma túy, tội phạm và con đường tù tội.

Theo Minh Đức - Vũ Quỳnh/ Tiền Phong
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#Tế Điên Nam Định #Nguyễn Văn Thùy #TikTok #bắt giữ #tội phạm #mạng xã hội

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