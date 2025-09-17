Khởi tố thêm 19 bị can vụ Shark Thủy

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 19 đối tượng liên quan vụ án Shark Thủy.

Ngày 17/9, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 25/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 19 đối tượng.

Các đối tượng gồm: Phạm Thị Ngoan; Nguyễn Văn Sơn; Nguyễn Trọng Vũ; Đinh Thị Phương Thêu; Đỗ Thị Hồng Nhung; Nguyễn Trọng Quỳnh; Nguyễn Thị Quỳnh; Đoàn Thị Minh Đức; Nguyễn Quỳnh Chi; Vũ Thị Thu Hiền; Đỗ Thị Khánh Huyền; Đới Thị Tâm; Quách Minh Phượng; Nguyễn Hữu Xuân; Nguyễn Khánh Toàn; Lê Chí Dũng; Lê Thanh Sơn; Phạm Đức Hạnh; Hà Văn Tài là Trưởng nhóm kinh doanh của Công ty Egame về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174 BLHS.

Ngày 27/8, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các Quyết định, Lệnh nêu trên.

Cục C03 cũng công khai danh sách 342 cá nhân liên quan. Đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khai báo, khắc phục hậu quả để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật. Thời hạn khắc phục trước ngày 26/9/2025.

Thông tin liên hệ Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội; đồng chí Tạ Quang Huy, Điều tra viên, số điện thoại 0967844475.

Theo cơ quan công an, từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, Công ty Egame và các đối tượng có liên quan có hành vi bán cổ phần khống Tập đoàn Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

