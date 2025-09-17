Bắt nóng đối tượng trộm cắp tài sản khi đang “phê” ma tuý

Để có tiền mua ma tuý sử dụng, Phạm Khánh Huy (Lâm Đồng) đã đột nhập vào nhà dân trộm cắp nhiều tài sản, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 17/9, thông tin từ Công an xã Đam Rông 1 (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ thành công đối tượng Phạm Khánh Huy để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trước đó, ngày 04/3, gia đình bà Nguyễn Thị Lan (SN 1964, trú tại thôn Đạ Sơn, xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng) bị kẻ gian đột lấy trộm 01 xe mô tô, 01 điện thoại di động và 03 bao cà phê khô.

Hiện trường vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an xã Đam Rông 1 đã tiến hành điều tra, xác định đối tượng gây án là Phạm Khánh Huy (SN 1991, thường trú tại thôn Liên Kết, xã Phú Sơn Lâm Hà) và đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến khoảng 7h15 ngày 15/9, Công an xã Đam Rông 1 phối hợp với Công an xã Phú Sơn Lâm Hà tiến hành kiểm tra một chòi rẫy cà phê tại thôn Liên Kết thì phát hiện đối tượng Huy đang lẩn trốn cùng với Bùi Xuân Nguyên (SN 1999).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ trong túi xách của Huy có 04 gói nilon bên trong chứa ma túy đá, cùng 01 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

