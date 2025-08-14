Hà Nội

Xã hội

Khởi tố người đàn ông lao vào xe khách rút chìa khóa rồi bỏ đi

Do mâu thuẫn, Sơn điều khiển ô tô con 7 chỗ chặn đầu xe khách do anh T. lái trên Vành đai 3. Sau đó, Sơn rút chìa khóa xe khách, bỏ đi.

Gia Đạt

Ngày 14/8, Công an phường Thanh Liệt (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại Thanh Hóa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

bui-truong-son-1640.jpg
Đối tượng Bùi Trường Sơn.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bất ngờ bước lên cabin xe khách đang lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao, lớn tiếng với tài xế, sau đó rút chìa khóa ô tô khách rồi bỏ đi.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp cùng Công an phường Thanh Liệt khẩn trương xác minh. Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được người rút chìa khóa trong clip là ông Bùi Trường Sơn, điều khiển ô tô Kia Carnival BKS 30M-258.XX.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 7h sáng ngày 5/8, xe khách BKS 29H-984.XX do anh N.M.T (SN 1991, trú tại Quảng Ninh) cầm lái đang lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao. Khi đến đoạn đối diện ngõ 124 Nguyễn Xiển, xe của Sơn chạy song song ở làn dừng khẩn cấp và xin chuyển làn. Khi không được nhường đường, Sơn cho rằng tài xế xe khách cố tình không hợp tác nên đã bức xúc, lên cabin xe khách to tiếng với tài xế và rút chìa khóa xe rồi bỏ đi.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ

Nguồn: ĐTHĐT.
