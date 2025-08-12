Mâu thuẫn, 2 nhóm đối tượng đánh nhau khiến 1 người bị thương

Hai nhóm đối tượng điều khiển xe máy lượn lách, đánh võng, mang theo nhiều hung khí cùng với các chai thủy tinh để đánh nhau.

Ngày 12/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Dương Hòa đã bắt giữ 15 thanh niên mang vũ khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 8/8/2025, Công an xã Dương Hoà quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn đã phát hiện có 2 nhóm thanh niên mang theo hung khí, đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Tổ công tác của Công an xã đã triển khai lực lượng bắt giữ 4 đối tượng, đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ. Mở rộng điều tra, Công an xã đã bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến vụ việc

Bước đầu, cơ quan Công an xác đinh, do mâu thuẫn từ trước, hai nhóm của N.T.N (SN 2008) và N.V.T (SN 2009), cùng trú tại xã Dương Hoà đã hẹn gặp nhau tại khu vực trường Trung học cơ sở Đắc Sở để giải quyết. Khoảng 20h ngày 08/8/2025, hai nhóm đối tượng điều khiển xe máy lượn lách, đánh võng, mang theo nhiều hung khí như kiếm, dao, nỏ bắn bi sắt tự chế cùng với các chai thủy tinh để đánh nhau. Hậu quả, 1 đối tượng bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối với các đối tượng còn lại do chưa đủ 16 tuổi, Công an xã đã bàn giao cho chính quyền và gia đình để theo dõi, quản lý.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với các thanh, thiếu niên có biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành vi. Công an xã sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát địa bàn, chủ động phòng ngừa và kiên quyết trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

