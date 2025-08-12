Hà Nội

Xã hội

Mâu thuẫn, 2 nhóm đối tượng đánh nhau khiến 1 người bị thương

Hai nhóm đối tượng điều khiển xe máy lượn lách, đánh võng, mang theo nhiều hung khí cùng với các chai thủy tinh để đánh nhau.

Gia Đạt

Ngày 12/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Dương Hòa đã bắt giữ 15 thanh niên mang vũ khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

5.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 8/8/2025, Công an xã Dương Hoà quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn đã phát hiện có 2 nhóm thanh niên mang theo hung khí, đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Tổ công tác của Công an xã đã triển khai lực lượng bắt giữ 4 đối tượng, đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ. Mở rộng điều tra, Công an xã đã bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến vụ việc

Bước đầu, cơ quan Công an xác đinh, do mâu thuẫn từ trước, hai nhóm của N.T.N (SN 2008) và N.V.T (SN 2009), cùng trú tại xã Dương Hoà đã hẹn gặp nhau tại khu vực trường Trung học cơ sở Đắc Sở để giải quyết. Khoảng 20h ngày 08/8/2025, hai nhóm đối tượng điều khiển xe máy lượn lách, đánh võng, mang theo nhiều hung khí như kiếm, dao, nỏ bắn bi sắt tự chế cùng với các chai thủy tinh để đánh nhau. Hậu quả, 1 đối tượng bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối với các đối tượng còn lại do chưa đủ 16 tuổi, Công an xã đã bàn giao cho chính quyền và gia đình để theo dõi, quản lý.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với các thanh, thiếu niên có biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành vi. Công an xã sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát địa bàn, chủ động phòng ngừa và kiên quyết trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Nguồn: ĐTHĐT.
Mâu thuẫn tại quán karaoke ở Hà Tĩnh, người đàn ông bị đánh tới tấp

Anh Nguyễn Văn T. (Hà Tĩnh) đang bồng cháu bé đứng ở sảnh quán karaoke, bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt xông vào hành hung.

Ngày 11/8, Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc một người đàn ông bị đánh tại quán karaoke trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 10/8, anh Nguyễn Văn T. (30 tuổi, trú tại xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) cùng một số người thân đến hát tại quán karaoke trên địa bàn xã Hương Khê. Trong đó, có em gái là Nguyễn Thị Q. và cháu N.N.T.L. (1 tuổi, con của chị Q.).

Khởi tố nhóm côn đồ đánh người ở Lâm Đồng

Do mâu thuẫn với nữ nhân viên quán karaoke, các đối tượng đã dùng hung khí tấn công khiến nhiều người bị thương.

Ngày 9/8, thông tin từ Công an xã Nam Thành (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với P.H.V (SN 1991), P.H.T (SN 1995) và N.Q.T (SN 1998), cùng trú tại xã Nam Thành, để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, tối 25/7, T. cùng T. và 2 người bạn tới hát tại một quán karaoke ở thôn Mê Pu 5, xã Nam Thanh, thì xảy ra mâu thuẫn với một số nữ nhân viên phục vụ.

Kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến trong đêm ở Hà Tĩnh

Công an xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang theo dao, kiếm nhằm mục đích giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Ngày 8/8, thông tin từ Công an xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn kịp thời một vụ hỗn chiến bằng hung khí nguy hiểm.

Trước đó, đêm 07/8, trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an xã Lộc Hà phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu tụ tập, mang theo dao, kiếm tự chế nhằm mục đích giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

