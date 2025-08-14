Ngăn chặn nhóm thanh niên đi xe diễu phố chuẩn bị hỗn chiến ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vừa kịp thời ngăn chặn nhóm thanh niên đi xe máy và cầm theo hung khí chuẩn bị hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 14/8, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn trên phố.

Cụ thể, lúc 21h30 ngày 13/8, Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Hòa Hiệp – Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng trong quá trình tuần tra đảm bảo TTATGT trên địa bàn tại giao lộ tuyến Hoàng Thị Loan - Nguyễn Sinh Sắc (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) thì phát hiện nhóm thanh thiếu niên gồm 5 đối tượng đi trên 2 xe mô tô (người ngồi sau có cầm hung khí) nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng P.V.H cùng hung khí tại cơ quan Công an.

Không những không chấp hành, các đối tượng đã cố tình tăng ga xe bỏ chạy đến khu vực đường Chúc Động, phường Hòa Khánh rồi bỏ lại phương tiện chạy bộ nhằm thoát thân. Quyết không để đối tượng chạy thoát, Tổ công tác đã nhanh chóng truy bắt, khống chế và tạm giữ được 1 đối tượng, 1 xe mô tô biển kiểm soát 38P1-329.XX và thu giữ 1 cây ba chĩa dài 2,5m.

Tại cơ quan Công an, đối tượng ngồi sau xe mô tô cầm hung khí khai nhận là P.V.H (SN 2010, trú phường Hòa Khánh) mang hung khí để đánh trả thù 1 nhóm thanh niên (chưa rõ lai lịch) do có mâu thuẫn trước đó.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục diều tra làm rõ.

