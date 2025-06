Khởi tố nam thanh niên dâm ô bé gái 13 tuổi ở Bắc Giang

Ngày 2/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, mới đây, Công an xã Trường Giang, huyện Lục Nam tiếp nhận tin báo của cháu H.N. A, sinh năm 2012, trú tại địa bàn huyện Lục Nam về việc: Tố giác bản thân bị đối tượng N. V. L, sinh năm 2005, trú tại xã Trường Giang, huyện Lục Nam có hành vi dâm ô.

Đoạn đường liên xã Trường Giang – Nghĩa Phương, vị trí đối tượng thực hiện hành vi dâm ô.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Trường Giang phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Đến ngày 25/4/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N. V. L, sinh năm 2005, trú tại xã Trường Giang về hành vi “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định.

