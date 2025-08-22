Hà Nội

Xã hội

Khởi tố hai đối tượng ở Hải Phòng thuê nhà nghỉ để “xào ke”

Thuê phòng nhà nghỉ làm nơi ‘xào ke’, hai đối tượng ở xã Tứ Kỳ, Hải Phòng bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Hải Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” liên quan đến nhóm đối tượng tụ tập tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

988877.jpg
Ảnh minh họa.

Điều tra ban đầu, tối 10/8, H mua túi ma tuý loại ketamin và kẹo tại khu vực phường Tứ Minh, N là người theo sự chỉ dẫn của H đã xuống xe nhận túi ma tuý ở cột biển báo giao thông rồi tiếp tục di chuyển về địa phận xã Tứ Kỳ, lúc này trên xe 4 đối tượng khác đều ngủ, chỉ có H và N thức và biết được.

Tại nhà nghỉ ở xã Tứ Kỳ, H và N đã có hành vi chuẩn bị, cung cấp ma túy cho các đối tượng khác sử dụng. N là người thuê phòng, chuẩn bị dụng cụ để sử dụng ma tuý.

Tại đây, H, N cùng các đối tượng khác, trong đó có người dưới 18 tuổi đã sử dụng trái phép ma túy ketamine. Đến 4h30 phút sáng 11/8, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra phòng, phát hiện hành vi phạm tội, thu giữ vật chứng liên quan.

Ngày 19/8, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với H và N về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

