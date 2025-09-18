Khởi tố đối tượng lừa đảo trên mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Để thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Nam Bình đã mua nhiều tài khoản ngân hàng “rác”, SIM “rác” rồi lập các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo ảo…

Ngày 18/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nam Bình (SN 1997, trú tại Tòa nhà PetroVietNam Landmark, số 65 Mai Chí Thọ, Khu phố 7, phường Bình Trưng, TP HCM) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan Công an xác định, từ khoảng cuối năm 2024, Nguyễn Nam Bình mua nhiều tài khoản ngân hàng “rác”, SIM “rác” rồi lập các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo ảo để thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng Nguyễn Nam Bình cùng tang vật bị bắt giữ.

Cụ thể, Bình tham gia các hội nhóm trên mạng, tìm người có nhu cầu rút tiền từ thẻ tín dụng ra tiền mặt, sau đó giả làm trung gian thỏa thuận phí rút chỉ 1%.T iếp đó, Bình liên hệ người cung cấp dịch vụ rút tiền thẻ tín dụng gần nơi bị hại sinh sống, cho họ mang máy POS đến thực hiện giao dịch.

Khi bị hại rút được tiền và thắc mắc về mức phí thực tế (1,8 – 3%), Bình tiếp tục hướng dẫn họ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do mình cung cấp. Tuy nhiên, khi nhận được tiền, Bình lập tức cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt.

Với thủ đoạn như trên, Bình đã lừa của nhiều bị hại trên toàn quốc với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

